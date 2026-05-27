Der Waldorf Campus Pannonia in Neusiedl am See eröffnet

Neusiedl am See (OTS) -

Auf einem knapp ein Hektar großen Gelände entstand ein von Grund auf neu gestalteter Campus mit Schule und Kindergarten: Gebäude für Klassen bis zur 12. Schulstufe und zwei Kindergartengruppen, ein Turn- und Festsaal mit Bühne, ein Musikstudio, Werkstätten und Ateliers, ein Bistro mit Küche sowie großzügige Freiflächen für Gartenbau, Sport, Spiel und Begegnung. „All das steht für einen ganzheitlichen Bildungsweg, der selbstständiges Denken, künstlerisches Empfinden und handwerkliches Tun vereint. Hier ist ein neuer Raum für Lernen mit Kopf, Herz und Hand entstanden“, freuen sich die Projektinitiatoren Angela Michlits vom Demeter-Hof Meinklang und Vanessa Langkamp aus dem Kollegium.

Eine Schule wie ein pannonisches Dorf

Der Campus orientiert sich an der regionalen Streckhofkultur und erinnert an ein traditionelles burgenländisches Dorf mit einem Ortszentrum, um das sich kleinere Gebäude gruppieren. Herzstück dieses „Bildungsdorfes“ ist der Festsaal, in dem regelmäßig Theater- und Musikaufführungen stattfinden. Darüber hinaus kann der Saal auch für Seminare, Vorträge und Veranstaltungen angemietet werden. Das gesamte Projekt wurde konsequent mit natürlichen und regionalen Baustoffen umgesetzt. Die Gebäude entstanden in Holzbauweise, die Oberflächen sind unbehandelt, Böden aus Lehm-Casein sowie Naturfarben prägen die Innenräume. Ziegel und begrünte Dächer fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Auch die Lage des Campus ist außergewöhnlich: Der freie Blick auf den Naturraum Neusiedler See und das Leithagebirge schafft eine besondere Atmosphäre. Für Schüler von außerhalb besonders wichtig: Die mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule ist vom Bahnhof aus in wenigen Minuten über geschützte Gehwege ohne Straßenverkehr erreichbar. Von Beginn an war es ein wesentliches Ziel des Projekts, den neuen Campus als Ort der Begegnung in Neusiedl am See zu etablieren. Deshalb sind Interessierte bei den von der Schule veranstalteten Festen herzlich willkommen. Auch der große Saal steht externen Nutzern für Seminare, Vorträge und ähnliche Veranstaltungen offen.

Immer beliebter

Mit nur einer Handvoll Kindern gründete die Familie Michlits 2011 auf ihrem Demeter-Hof eine zweisprachige Waldorfschule mit Deutsch und Ungarisch im Grenzgebiet von Pamhagen. Die Beliebtheit der Schule bei Kindern und Eltern wuchs seither kontinuierlich. Grund dafür ist u.a. der sogenannte „Epochenunterricht“: Statt täglich wechselnder Unterrichtsstunden wird ein Thema über einen längeren Zeitraum intensiv und geblockt behandelt. Klassenlehrer begleiten ihre Klassen über mehrere Jahre hinweg. Der Umgang mit Internet und digitalen Medien erfolgt bewusst zurückhaltend und verantwortungsvoll. Anstelle klassischer Noten erhalten die Schüler am Ende des Schuljahres eine ausführliche schriftliche Beurteilungen, die neben den schulischen Leistungen auch die persönliche Entwicklung des Kindes beschreiben. Seit dem Umzug nach Neusiedl am See im Jahr 2016 verzeichnen Kindergarten und Schule ein stetiges Wachstum auf derzeit rund 100 Kinder. Damit ist der Waldorf Campus Pannonia heute die größte private, nicht konfessionelle Schule im Burgenland. Seit diesem Schuljahr gibt es zudem eine Oberstufe. Darüber hinaus wird derzeit überlegt, künftig auch eine schulbegleitende handwerkliche Berufsausbildung anzubieten.

Grundpfeiler dieser Entwicklung sind das überaus engagierte Kollegium, die tatkräftige Unterstützung der Eltern, die sich unermüdlich einbringen, sowie das Weingut Meinklang, das den Neubau finanziert hat. Über allem steht die Vision, einen zukunftsweisenden Beitrag zur positiven gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten.

Eröffnung: DO, 28. Mai 26, 16.00, Obere Wiesen 11, A-7100 Neusiedl am See

www.waldorf-pannonia.at, www.meinklang.at

Presse-Fotos