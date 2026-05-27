- 27.05.2026, 09:50:02
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Gender Bias bei der Google Suche:
Trotz gesellschaftlicher Genderdebatte hat sich das Suchverhalten in Österreich und Deutschland in 20 Jahren kaum verändert
Wer seine Website ausschließlich auf die weibliche Berufsbezeichnung optimiert, ist für die große Mehrheit der Google-User unsichtbar, da diese fast durchgehend die männliche Form verwenden.
Den vollständigen Artikel von Mogaji Digital Communications mit allen Daten gibt es hier: Gender Bias bei Google
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