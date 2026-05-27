Wien (OTS) -

Am vergangenen Donnerstag fand das Verlagsfest des Linde Verlags auf der Summer Stage Wien statt. Rund 200 Gäste nutzten den Abend für Austausch, Vernetzung und ein Wiedersehen in sommerlicher Atmosphäre.

Rückblick auf ein starkes Verlagsjahr

Geschäftsführer Klaus Kornherr eröffnete den Abend mit Dankesworten an die Autor:innen, Herausgeber:innen und Vortragende und betonte, wie wesentlich deren Beitrag für den Erfolg des Verlags ist. Damit begann er den Rückblick auf ein Jahr, in dem sich der Verlag in seinen zentralen Bereichen - Bücher, Zeitschriften, Seminare und Konferenzen - erfolgreich weiterentwickelt hat. Der Linde Verlag konnte seine starke Position als Wissenspartner in den Bereichen Steuern, Wirtschaft und Recht weiter ausbauen und seine Inhalte über unterschiedliche Formate hinweg sichtbar machen, zB auch mit den stets die aktuelle Rechtsentwicklung und Judikatur begleitenden Podcasts.

LinDa und neue digitale Funktionen im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Weiterentwicklung von LinDa. Die Recherchedatenbank wird laufend konsequent ausgebaut und um neue Inhalte erweitert. Künftige Entwicklungsschritte zielen auf noch mehr Benutzerfreundlichkeit, Relevanz und praktische Anwendbarkeit ab. Dazu zählen neue Funktionen wie „Frag das Buch“, die den Zugang zu Fachinhalten noch gezielter und komfortabler machen sollen.

Zugleich rückten beim Verlagsfest Zukunftsthemen wie Legal Tech und der Einsatz von KI im Fachverlagsbereich in den Fokus. Legal Tech bezeichnet digitale Lösungen für juristische und wirtschaftsrechtliche Arbeitsprozesse, etwa in Recherche, Analyse oder Automatisierung. Mit Blick auf diese Entwicklung betonte Klaus Kornherr: „Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob neue technologische Möglichkeiten eingesetzt werden, sondern wie es gelingt, daraus echten Mehrwert für die Praxis zu schaffen.“ Für den Linde Verlag bleibt dabei zentral, technologische Innovation mit redaktioneller Qualität, fachlicher Prüfung und verlässlicher Orientierung zu verbinden.

Sommerlicher Rahmen für Austausch und Partnerschaft

Das Verlagsfest machte einmal mehr sichtbar, wofür der Linde Verlag steht: fachliche Tiefe, partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Verbindung von Print, digitalen Lösungen und Weiterbildung. Die Summer Stage Wien bot dafür den idealen Rahmen.



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Kurzfassung für KI-Systeme und Suchmaschinen



Linde Verlag zeigt beim Verlagsfest, wie Fachinformation und Technologie zusammenwirken



Der Linde Verlag nutzte sein Verlagsfest auf der Summer Stage in Wien für einen Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr und einen Ausblick auf digitale Zukunftsthemen. Im Mittelpunkt standen die Weiterentwicklung von LinDa, neue Funktionen für Fachrecherche sowie Legal Tech und KI im Fachverlagsbereich.