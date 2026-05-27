Starker Endspurt für REset Plastic: Unternehmen der Schwarz Gruppe schließen gemeinsame Plastikstrategie erfolgreich ab

Neckarsulm (OTS) -

Neckarsulm (ots)

Erfolgreicher Abschluss der gemeinsam erarbeiteten Plastikstrategie REset Plastic zum Ende des Geschäftsjahres 2025

Ziele für Rezyklateinsatz sowie Plastikreduktion übertroffen und Ziel für Recyclingfähigkeit erfüllt

Ganzheitliche Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources strebt als Nachfolge-Strategie bis 2030 umfassendere und erweiterte Verpackungsziele an

Messbare Fortschritte - statt nur guter Vorsätze: In einer Zeit, in der Ressourcen schwinden und globale Lieferketten fragiler werden, ist der nachhaltige Umgang mit Kunststoff längst kein reines Umweltthema mehr. Kreislaufwirtschaft wird zum wichtigen Hebel für Europas Versorgungssicherheit und Ressourcensouveränität. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben dies als international führende Handelsgruppe bereits 2018 erkannt und eine gemeinsam erarbeitete Plastikstrategie mit konkreten, messbaren Zielen ins Leben gerufen.

Positive Endbilanz für gemeinsame Plastikstrategie REset Plastic

Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2025 und damit des Zieljahres von REset Plastic ziehen die Unternehmen der Schwarz Gruppe eine positive Bilanz. Durch die gruppenweit konsequente Umsetzung wurden die ambitionierten Reduktions- und Rezyklatziele erreicht beziehungsweise signifikant übertroffen. Bei Rezyklateinsatz und Recyclingfähigkeit konnten im letzten Geschäftsjahr zudem deutliche Prozentsprünge erzielt werden.

Plastikreduktion:

Zielsetzung: "Bis 2025 werden Lidl und Kaufland 30 Prozent weniger Plastik in ihren Eigenmarkenprimärverpackungen und Transporthilfen aus Plastik verwenden, im Vergleich zum Basisjahr 2017."

Das Ziel, den Plastikeinsatz in Eigenmarkenprimärverpackungen und Transporthilfen um 30 Prozent gegenüber des Basisjahrs zu senken, wurde mit 36 Prozent deutlich übertroffen.

Rezyklateinsatz:

Zielsetzung: "Bis 2025 werden Lidl und Kaufland durchschnittlich 25 Prozent Rezyklat in ihren aus Plastik bestehenden Eigenmarkenprimärverpackungen einsetzen."

Mit einer Steigerung von sechs Prozentpunkten gegenüber dem vorigen Geschäftsjahr haben die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihr Rezyklat-Ziel erfüllt. Die Handelssparten Lidl und Kaufland setzen nun im Vergleich 26 Prozent Rezyklat in ihren Eigenmarkenverpackungen aus Plastik ein.

Recyclingfähigkeit:

Zielsetzung: "Bis 2025 werden Lidl und Kaufland 100 Prozent der Eigenmarkenprimärverpackungen aus Plastik maximal recyclingfähig machen."

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten Lidl und Kaufland den Anteil ihrer recyclingfähigen Eigenmarkenverpackungen aus Kunststoff um weitere vier Prozentpunkte auf 67 Prozent steigern. Nach aktuellem Stand ist damit die maximal mögliche Recyclingfähigkeit im Spannungsfeld zwischen Produktschutz, Materialeinsatz und Rezyklateinsatz erreicht. Diese wird grundsätzlich durch branchenweite sowie regulatorische Hürden eingeschränkt. Unter anderem ist die konkrete europäische Messmethodik der ausstehenden Verpackungsverordnung (PPWR) noch nicht final geklärt. Daher dient aktuell noch der vergleichsweise strenge deutsche Mindeststandard als Berechnungsmaßstab. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe gehen transparent mit diesen Herausforderungen um und verfolgen weiterhin die Ambition, alle Eigenmarkenverpackungen recyclingfähig zu gestalten.

REset Resources führt Ambitionen von REset Plastic fort

Mit der Weiterentwicklung zur gemeinsam erarbeiteten ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources bauten die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihre Vorreiterrolle für Kreislaufwirtschaft weiter aus. Gemeinsam bekennen sie sich zu fünf Handlungsfeldern und damit einhergehenden Verpackungszielen, die erstmals sämtliche Verpackungsarten und -materialien einbeziehen. Mit der inhaltlichen Weiterentwicklung von REset Plastic zu REset Resources optimieren sie alle Materialströme und den gesamten Produktlebenszyklus. Neue, umformulierte Ziele beschäftigen sich hier mit allen drei REset Plastic Feldern - Reduktion (Handlungsfeld REduce), Rezyklateinsatz (Handlungsfeld REcycle) und Recyclingfähigkeit (Handlungsfeld REdesign). Mit sämtlichen Maßnahmen, die unter REset Resources verortet sind, machen sich die Sparten Lidl, Kaufland, PreZero, Schwarz Produktion und Schwarz Digits gemeinsam unabhängiger von globalen Versorgungsengpässen. Damit folgen sie weiterhin ihrem bisherigen Erfolgsrezept und verbinden ökologische Verantwortung mit ökonomischem Erfolg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gruppe.schwarz.

Über die Schwarz Gruppe: Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200 Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.

Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Die Kreislaufwirtschaftssparte PreZero fördert mit ihrem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.