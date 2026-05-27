  • 27.05.2026, 09:33:32
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Wiener Weinpreis am 28. Mai im Rathaus

Spitzenweine aus Wien erstmals für alle erlebbar – große Verkostung im Arkadenhof

Wien (OTS) - 

Der Wiener Weinpreis 2026 rückt die besten Tropfen der Stadt ins Rampenlicht – und öffnet sich erstmals einem breiten Publikum. Am 28. Mai laden die Wiener Winzer:innen in den Arkadenhof des Wiener Rathauses zur großen Verkostung, bei der Landessieger, Goldmedaillen-Gewinner und Finalisten präsentiert werden. Nach Jahren als exklusive Gala wird die Leistung der Wiener Winzer:innen nun für alle erlebbar. Der Jahrgang 2025 überzeugt mit Eleganz, Balance und Trinkfreude – geprägt von günstigen Witterungsbedingungen ohne extreme Hitze. Die Auszeichnungen spiegeln die hohe Qualität des Wiener Weinbaus wider, die sich über viele Betriebe hinweg zeigt. Neben Genuss hat Wein in Wien auch große wirtschaftliche Bedeutung: Er schafft Arbeitsplätze, stärkt die Region und prägt das Stadtbild. Zugleich sind die Weingärten wichtige Grünflächen und tragen zum Klima- und Umweltschutz bei. Nutzen Sie die Gelegenheit, die ausgezeichneten Weine direkt vor Ort zu verkosten, mit den Winzer:innen ins Gespräch zu kommen – und sichern Sie sich Ihr Ticket für dieses besondere Wein-Highlight.

Wiener Weinpreis 2026 – Veranstaltungsinfos

  • Datum: Donnerstag, 28. Mai 2026
  • Uhrzeit: 15:00–21:00 Uhr
  • Ort: Arkadenhof, Wiener Rathaus
  • Tickets: Vorverkauf über oeticket.com, ab 23 Euro
  • Programm: Verkostung prämierter Wiener Weine, persönliche Gespräche mit Winzer:innen
  • Mehr Infos unter: www.wienerwein.at

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Landwirtschaftskammer Wien Öffentlichkeitsarbeit
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