Blitzblank Oberösterreich feiert starken Markenauftritt in Linz

Linz (OTS) -

Aus W.O.S. wird Blitzblank Oberösterreich: Mit einem großen Fest für Kund:innen, Partner:innen und Wegbegleiter:innen wurde der neue Auftritt offiziell gefeiert. Im Mittelpunkt standen regionale Stärke, österreichweite Kompetenz, gelebte Partnerschaft und die Menschen, die das Unternehmen seit Jahren prägen.

Mit einem stimmungsvollen Fest hat Blitzblank Oberösterreich den nächsten wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Unternehmens gefeiert. Zahlreiche Kund:innen, Partner:innen, Freund:innen und Wegbegleiter:innen folgten der Einladung und machten den Abend zu einem besonderen Zeichen der Verbundenheit, Wertschätzung und Zukunftsfreude.

Unter dem Motto „Alles bleibt vertraut und wird noch stärker“ wurde deutlich, wofür Blitzblank Oberösterreich steht: regionale Nähe, Handschlagqualität, Verlässlichkeit und höchste Dienstleistungsqualität, eingebettet in die Kraft einer österreichweit erfolgreichen Unternehmensgruppe.

Im Rahmen der offiziellen Begrüßung wurde der neue Markenauftritt vorgestellt. Ein besonderer Programmpunkt des Abends war die Präsentation des eigens kreierten Blitzblank Biers aus dem Hause Freistädter Bier. Nicht zuletzt dient für den Gastgeber Mario Reichel, GF Blitzblank, das Bier als starkes Symbol für die Verbindung von oberösterreichischer Tradition, regionaler Partnerschaft und einem neuen gemeinsamen Auftritt. „Blitzblank Oberösterreich ist ein starkes Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft. Die Menschen, die Qualität und die regionale Verankerung bleiben dieselben. Was dazukommt, ist die Kraft einer österreichweiten Marke, die seit Jahrzehnten für Verlässlichkeit, Innovation und höchste Standards steht.“ so Reichel im Gespräch.

Auch Siegmund Weissenböck, heute Aufsichtsrat im Unternehmen und ehemaliger Eigentümer und Gründer, stimmt zu:

„Für unsere Kundinnen und Kunden bleibt das Wichtigste unverändert: die vertrauten Ansprechpartner, die regionale Nähe und die Qualität der Leistung. Der neue Name Blitzblank Oberösterreich macht sichtbar, was längst zusammengehört: unsere starke regionale Kompetenz und die Stärke einer großen österreichischen Unternehmensfamilie.“

Niederlassungsleiter Blitzblank Oberösterreich, Peter Schöngruber sorgte mit einem besonders berührenden Moment für Applaus, als er sein Team zu sich nach vorne holte und die Mitarbeiter:innen mit den Worten „Ohne euch bin ich nix“ sichtbar stolz und dankbar in den Mittelpunkt stellte.

Karin Leitner, Vizebürgermeisterin der Stadt Linz freute sich dabei zu sein und betont:

„Blitzblank Oberösterreich steht beispielhaft für das, was unseren Wirtschaftsstandort stark macht: regionale Verwurzelung, Verlässlichkeit und Menschen, die täglich mit großem Engagement arbeiten. Es freut mich besonders, dass mit diesem neuen Auftritt ein klares Bekenntnis zu Linz und Oberösterreich verbunden ist. Starke Unternehmen schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Vertrauen, Zusammenhalt und Zukunftsperspektiven für unsere Stadt und die gesamte Region.“

Von den Gastgebern auf der Bühne begrüßt wurden Christoph Leitl, Ehrenpräsident der WKÖ und Präsident der EBÖ, Martin Winkler, Landesrat der Oberösterreichischen Landesregierung, Karin Leitner, Vizebürgermeisterin der Stadt Linz, Johanna Lengauer, Eigentümerin und Herausgeberin des Weekend-Verlags, Paul Steininger, Geschäftsführer von Freistädter Bier, sowie Ursula Krepp, Landesinnungsmeisterin der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger Oberösterreich.