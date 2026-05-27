NATUR KUNST PROZESSE

Steyr (OTS) -

Eine 500 m² begehbare gläserne Bodengold-Installation verwandelt die HIPP Halle Gmunden in eine spiegelnde Rauminstallation. Raum und Kunst sind gleichwertig!

Am Montag den 8. Juni 2026 um 19 Uhr öffnet eine außergewöhnliche Rauminstallation in der historischen HIPP Halle Gmunden ihre Pforten. Das Herzstück der Ausstellung bildet eine Bodengold-Installation des Konzeptkünstlers Johannes Angerbauer-Goldhoff, die den Raum architektonisch erhöht und in ein Gesamtkunstwerk verwandelt.

Ein begehbares Bodengold Archiv aus Namen, Lebenswegen, Zeitzeugen...

Die Installation ist weit mehr als eine ästhetische Fläche: Sie besteht aus rund 640 gläsernen Platten, unter denen etwa 240.000 Namen von Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern (Firmen, Vereine, Institutionen) aus den Jahren 1996/1997 ruhen. In dieser „gläsernen Datenbank“ spiegelt sich nicht nur die historische Industriearchitektur der HIPP Halle, sondern auch die Identität und Geschichte des Landes. Die Besucher werden Teil des Kunstwerks, indem sie sich buchstäblich über dieses goldene Fundament der Gesellschaft bewegen. Sie können dabei Zeitzeugen ihrer vergangenen Lebenssituationen suchen und (sich selbst) entdecken...

Inmitten dieser spiegelnden Fläche treten Werke namhafter Künstlerinnen und Künstler in einen Dialog mit dem Raum:

Linda Steinthorsdottir & Johann Wimmer, Andreas Schoenangerer, Linda Luse, Irma Kapeller, Alois Lindenbauer, Karen Schlimp (mit Eröffnung Musik Performance)

Durch die Spiegelung im HUMANgold-Boden verschmelzen die Kunstwerke, das Licht und die Architektur der Halle zu einer untrennbaren Einheit. „Raum und Kunst sind hier gleichwertig“, so Johannes Angerbauer-Goldhoff über das Konzept, das eine Hommage an die „greif-spürbare“ Qualität von Kunst in einer zunehmend digitalen Zeit darstellt.

Begrüßung: Bürgermeister Stefan Krapf. Zur Kunst spricht: Marlene Elvira Steinz.

Eckdaten zur Ausstellung: