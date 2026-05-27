SAFETY TOUR Landesfinale steht bevor: 12 Klassen spielen um den Einzug ins Bundesfinale

Wien (OTS) -

Spannung, Teamgeist und sportlicher Ehrgeiz: Beim bevorstehenden Landesfinale der SAFETY TOUR treten insgesamt 12 Wiener Schulklassen mit rund 300 Schülerinnen und Schüler an, um sich den begehrten Platz im Bundesfinale der Kindersicherheitsolympiade zu sichern. Die Siegerklasse des Landesfinales spielt im Bundesfinale um den Titel „Sicherste Klasse Österreichs“.

Die SAFETY TOUR ist ein kindgerechter Bewerb für die 3. und 4. Schulstufe, der auf spielerische und sportliche Weise wichtiges Sicherheitswissen vermittelt. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Unfallverhütung und das richtige Verhalten in Notfällen. Die regionalen Bewerbe in Wien werden von der Präventionseinrichtung der Stadt Wien Die Helfer Wiens veranstaltet.

„Durch abwechslungsreiche Spiele und Parcours lernen die Kinder, Gefahren zu erkennen, Schutzmaßnahmen anzuwenden und im Ernstfall richtig zu reagieren. Gleichzeitig werden Geschicklichkeit, Teamgeist und Zusammenarbeit innerhalb der Klasse gestärkt“, erklärt Dominik Zeidler, Leiter von Die Helfer Wiens.

Das Landesfinale gilt als Höhepunkt des Wettbewerbs auf regionaler Ebene und verspricht einen spannenden Bewerb mit hochmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die 12 Klassen haben sich zuvor in drei Wiener Vorrunden im April mit insgesamt 36 Klassen und rund 800 Schülerinnen und Schüler qualifiziert.

Eröffnet wird das Landesfinale vom Ersten Vorsitzenden des Wiener Gemeinderates Herrn Mag. Thomas Reindl und Branddirektor Mario Rauch. Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zwischen den Bewerben ist gesorgt: Fahrzeuge der Polizei, der Berufsrettung Wien und der Berufsfeuerwehr Wien können von den Kindern aus nächster Nähe erkundet werden.

Das Siegerteam des Landesfinales Wien qualifiziert sich direkt für das Bundesfinale und hat dort die Chance, gemeinsam mit den besten Klassen aus den anderen acht Bundesländern, um den Titel der sichersten Klasse Österreichs zu spielen.

Termin Landesfinale: Dienstag, 2. Juni 2026, 8.30 bis 13.30 Uhr

Ort: Marx-Halle, 3., Karl-Farkas-Gasse 19

Safety Tour – Kindersicherheitsolympiade

Seit 1999 wird die SAFETY TOUR jährlich von den Zivilschutzverbänden veranstaltet. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Schulstufe frühzeitig auf das richtige Verhalten in Notsituationen vorzubereiten. Praktische Übungen zu Zivil- und Selbstschutzthemen sowie ein spielerischer Zugang sorgen dafür, dass das Gelernte nachhaltig im Gedächtnis bleibt. In mehr als 25 Jahren konnten so rund eine Million Kinder in Österreich für Sicherheitsbewusstsein und Selbstschutz sensibilisiert werden. Gerade in einer Zeit wachsender Herausforderungen ist es wichtiger denn je, diese Kompetenzen bereits früh zu fördern.

Die Helfer Wiens – Vorbereitet sein. Helfen können!

Gemeinsam mit den Einsatz- und Partnerorganisationen beraten und schulen Die Helfer Wiens über das richtige Verhalten bei kleinen und großen Notfällen im Alltag.

Sie geben Tipps, die das eigene Leben, das persönliche Umfeld, aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien ist es das Ziel, die Wienerinnen und Wiener bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten. Das Angebot für Groß und Klein reicht von persönlicher Beratung, kostenlosen Vorträgen, Informationsveranstaltungen bis hin zur Koordination der Plattform „Freiwillig für Wien“.