Zwischen Klima, Sicherheit und Souveränität: Warum Grönland plötzlich zum geopolitischen Brennpunkt wird

Wien (OTS) -

Die Arktis galt lange als entlegene Randregion der Weltpolitik. Heute wird sie zunehmend zum geopolitischen Spannungsfeld zwischen den USA, Russland, China und Europa. Genau darüber diskutierten internationale Expert:innen am 22. Mai bei der Veranstaltung „What If the U.S. Got Greenland?“ an der Diplomatischen Akademie Wien.

Ausgangspunkt waren die wiederholten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die Vereinigten Staaten sollten Grönland erwerben. Was zunächst provokant wirkte, hat sich längst zu einer Debatte über Sicherheit, Rohstoffe, Klimawandel und geopolitischen Einfluss entwickelt. Eingeladen hatten das Vienna Institute for Global Studies (VIGS), die Diplomatische Akademie Wien und das Austrian Institute for European and Security Policy (AIES).

„Die Arktis ist längst kein entfernter Rand der Weltpolitik mehr“, sagte Zoltan Acs, Direktor des Vienna Institute for Global Studies (VIGS). „Dort verdichten sich zentrale geopolitische Fragen der kommenden Jahrzehnte.“

Auf dem Podium diskutierten Kathrine Bødker vom Inuit Circumpolar Council aus Grönland, der finnische Arktisforscher Lassi Heininen sowie Jens Wendel Hansen von der Aarhus University. Als online zugeschalteter Keynote Speaker sprach der amerikanische Journalist und Kriegsberichterstatter Kenneth R. Rosen.

„Grönland ist nicht einfach nur ein Stück Eis. Es ist eine Heimat“, betonte Kathrine Bødker gleich zu Beginn der Diskussion. Gerade dieser Aspekt gehe in geopolitischen Debatten oft verloren. Für viele Inuit sei die Vorstellung, von außen kontrolliert oder geopolitisch verschoben zu werden, zutiefst problematisch.

Im Zentrum der Diskussion stand die Frage, welche Folgen ein möglicher Konflikt um Grönland für Europa und das transatlantische Verhältnis hätte. Mehrfach wurde betont, dass der Klimawandel die Region grundlegend verändert: Schmelzende Eisflächen eröffnen neue Handelsrouten, erleichtern den Zugang zu Rohstoffen und erhöhen die strategische Bedeutung der Arktis.

Gleichzeitig widersprachen mehrere Diskutanten dem Bild einer bereits militarisierten Konfliktregion. „Die Arktis ist eine der friedlichsten Regionen der Welt“, erklärte Lassi Heininen und erinnerte daran, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg keinen militärischen Konflikt in der Arktis gegeben habe.

Jens Wendel Hansen warnte hingegen vor den Folgen für die internationale Ordnung: „Wenn man sich nicht mehr auf internationales Recht sowie den Respekt vor Souveränität und Selbstbestimmung verlassen kann, gerät das Fundament Europas massiv ins Wanken.“

Auch die Rolle Europas wurde kritisch beleuchtet. Heininen warnte vor einer Erosion des Vertrauens innerhalb internationaler Bündnisse: „Die NATO hat bereits einen großen Teil ihrer Glaubwürdigkeit verloren.“

Die Diskussion zeigte, wie eng Fragen von Sicherheit, Klima, Ressourcenpolitik und internationaler Ordnung mittlerweile miteinander verflochten sind. Die Arktis erscheint längst nicht mehr als entfernter Rand der Weltpolitik, sondern als Region, in der sich zentrale Konfliktlinien der kommenden Jahrzehnte verdichten.