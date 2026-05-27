Stadt Wien ehrte Samy Molcho zum 90. Geburtstag

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien hat Samy Molcho anlässlich seines 90. Geburtstages geehrt. Wiens Stadträtin für Kultur- und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler, überreichte in offizieller Vertretung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig dem international renommierten Künstler, Pantomimen, Regisseur, Autor und Körpersprache-Experten am Dienstag im Salon Lehar des Wiener Rathauskellers die Rathausmann-Medaille. Die Ehrung fand in Anwesenheit von Molchos Frau Haya Molcho, seiner Söhne sowie Freund*innen, Familie und Wegbegleiter*innen statt.

„Samy Molcho hat Wien über Jahrzehnte bereichert – als Künstler, als Lehrer und als Mensch. Er hat gezeigt, dass Kommunikation lange vor dem ersten Wort beginnt: im Blick, in der Haltung, in der Geste. Seine Kunst war mehr als Darstellung; sie lud dazu ein, einander genauer wahrzunehmen. Wir danken ihm dafür, dass er unsere Stadt mit Kunst und Wärme geprägt hat“, würdigte Wiens Stadträtin Kaup-Hasler den Geehrten.

Mit der Auszeichnung würdigt die Stadt Wien Molchos künstlerisches Lebenswerk und seinen Beitrag zur Kultur- und Kommunikationslandschaft. Als einer der bedeutenden Pantomimen des 20. Jahrhunderts machte Molcho die Ausdruckskraft des Körpers einem großen Publikum zugänglich. Seine Arbeit reichte weit über die Bühne hinaus und beeinflusste von Künstler*innen, Führungskräfte und Menschen, die Kommunikation besser verstehen wollen.

Veronica Kaup-Hasler hob Molchos besondere Verbindung zu Wien hervor: „Samy Molcho hat eine Kunstform geprägt, die Menschen unmittelbar erreicht. Er braucht keine großen Worte, um etwas Wesentliches sichtbar zu machen. Gerade darin liegt seine Größe: Er erinnert uns daran, dass Menschlichkeit nicht nur gesagt, sondern auch gezeigt wird.“

Kurzbiografie von Samy Molcho

Samy Molcho wurde 1936 in Tel Aviv geboren. Er zählt zu den international bekanntesten Pantomimen und Körpersprache-Experten. Nach seiner Bühnenkarriere als Tänzer und Pantomime wurde er einem breiten Publikum durch seine Arbeit zur nonverbalen Kommunikation bekannt. Molcho lebt seit vielen Jahrzehnten in Wien. Er lehrte unter anderem am Max Reinhardt Seminar und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Mit seinen Büchern, Vorträgen und Seminaren prägte er das Verständnis von Körpersprache im deutschsprachigen Raum entscheidend mit.

Zu seinen vielen Ehrungen zählen das Silberne und das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien sowie das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.