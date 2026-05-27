Mehr als Nuggets & Pommes: Warum gutes Kinderessen im Urlaub immer wichtiger wird

Salzburg/Wien (OTS) -

Urlaub soll Familien entlasten – beim Essen wird er jedoch oft zur Herausforderung. Jede zweite Familie beobachtet, dass sich die Essgewohnheiten ihrer Kinder im Urlaub verschlechtern. Gleichzeitig wünschen sich 9 von 10 Eltern auch im Urlaub eine ausgewogene und kindgerechte Verpflegung für ihre Kinder.

Dabei spielt das Essensangebot für die Urlaubszufriedenheit eine größere Rolle, als oft angenommen wird: Essen zählt mittlerweile zu den wichtigsten Zufriedenheitsfaktoren im Familienurlaub. Genau darin liegt eine große Chance für den heimischen Familientourismus.

„Gutes Kinderessen kann den Unterschied machen: für entspanntere Urlaubstage, zufriedenere Familien und ein positives Urlaubserlebnis“, erklärt Ernährungswissenschaftler Bastian Preissler von SIPCAN.

Für Hotels und Tourismusbetriebe wird das Thema dadurch zunehmend zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal. Das kann sich direkt auf Zufriedenheit, Weiterempfehlung und Wiederbuchung auswirken.

Genau hier setzt die Initiative „Ausgezeichnetes Essen für Kinder“ von SIPCAN an. Gemeinsam mit den Original Kinderhotels Europa setzt SIPCAN hier Akzente und gestaltet kindgerechte Speisen – ansprechend angerichtet, schmackhaft und ausgewogen. So haben bereits rund 15.000 Kinder von einem gesünderen Verpflegungsangebot im Urlaub profitiert. Für immer mehr Familien wird gutes Kinderessen damit Teil eines gelungenen Urlaubserlebnisses.

Mehr Informationen zur Initiative „Ausgezeichnetes Essen für Kinder“ unter https://www.sipcan.at/ausgezeichnetes-essen-kinder