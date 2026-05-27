Der Countdown läuft, die Spannung steigt!

Wien (OTS) -

Der größte E-Mobilitäts-Event des Jahres startet am Freitag auf dem Wiener Rathausplatz

24 Aussteller, über 60 ausgestellte Fahrzeuge – darunter 10 Österreich-Premieren – Österreichs E-Mobilitäts-Leitevent zeigt die ganze Bandbreite der E-Mobilität

Mit der noch zusätzlich zu den bereits zuvor bestätigten Ausstellern hinzugekommenen Marke BYD stieg die Zahl der ausstellenden Automarken auf 20

Gemeinsam mit Ausstellern aus den Bereichen Ladeinfrastruktur und Serviceleistungen wartet am Wiener Rathausplatz an drei Tagen bei freiem Eintritt ein einmaliger Mix aus Information, Beratung und Unterhaltung

Die Elektromobilität nimmt immer mehr Fahrt auf. Die Neuzulassungszahlen steigen, das Angebot wächst, das Interesse nimmt immer mehr zu. Eine Aufwärtsspirale, die kaum wo besser erlebbar ist als auf den Wiener Elektro Tagen, die von 29. bis 31. Mai 2026 bei freiem Eintritt einen perfekten Überblick zum aktuellen Angebot von allem bieten, das vier Räder und einen Stecker hat. Insgesamt warten auf die BesucherInnen am Wiener Rathausplatz 24 Aussteller und über 60 Fahrzeuge aus allen Klassen; vollelektrische ebenso wie Plug-in Hybrid-Fahrzeuge.

Aufbauend auf dem 2025 erweiterten und überaus positiv aufgenommenen Konzept, vollelektrische Fahrzeuge ebenso ins Rampenlicht zu rücken wie Plug-in-Hybride, erwarten die Besucherinnen und Besucher über 60 Fahrzeuge aus allen Klassen und Segmenten. Vom kleinen Stadtflitzer oder praktische Alltagskünstler bis hin zum Luxus-Van oder Supersportler ist für jeden Geschmack das richtige dabei. Darüber hinaus wird die hohe Relevanz der ausgestellten Modelle weiter dadurch unterstrichen, dass die 20 teilnehmenden Automarken – hier kam zuletzt zu den bisher bestätigten Marken noch BYD als weiterer Aussteller hinzu – weit über 60 Prozent des österreichischen Neuwagenmarktes ausmachen.

„Diese Veranstaltung steht wie keine andere für den Schulterschluss von Fahrzeugherstellern, Service-Anbietern, Infrastruktur-Schaffenden und der Wiener Stadt-Regierung, um die elektrische Transformation nachhaltig voranzutreiben“, betont Thomas Beran, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage. „Die erfolgreiche Mobilitätswende kann nur gemeinsam gelingen. Die Wiener Elektro Tage bieten für alle Hersteller und Marken eine offene und starke Plattform, um den Fortschritt der Elektromobilität einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns ungemein, dass die Vielfalt und Anzahl der auch dieses Jahr teilnehmenden Unternehmen uns aufs Neue in dieser Überzeugung bestätigt.“

Die teilnehmenden Marken, Aussteller und Premieren im Überblick

Abarth, Audi, BYD, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Leapmotor, Mazda, Mercedes Vans, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Xpeng. Zusammen bilden sie einen perfekten Querschnitt durch den österreichischen Automarkt; bedienen alle Segmente und verantworten weit mehr als die Hälfte des bisherigen Neuzulassungsvolumens 2026. Darüber hinaus vertreten sind Autoscout24, Moon Power, ÖAMTC, Porsche Bank und Wien Energie.

Erstmals in Österreich zu sehen sind auf den Wiener Elektro Tagen: Audi Q4 e-tron, DS N°7 E-TENSE, Jeep Compass 4xe, Mazda CX-6e, Mercedes VLE, Leapmotor B05, Škoda Epiq, VW ID. 3 NEO, VW ID. Polo GTI und Xpeng X9.

Detaillierte Informationen zu den Premieren und weiteren Austellern auf den Wiener Elektro Tagen finden Sie hier https://www.wiener-elektrotage.at/aussteller

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2026

Freitag, 29. Mai 2026: Eröffnung & Ausstellungszeiten: 10:30 Uhr – 19:00 Uhr

Samstag, 30. Mai 2026: Ausstellungszeiten: 11:00 – 19:00 Uhr

Music-Acts: 19:00 Uhr – 21:00 Uhr

Sonntag, 31. Mai 2026: Ausstellungszeiten und Music-Acts: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media-Agentur. Im Jahr 2020 wurde die Agentur als Full-Service-Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC®) . Das Unternehmen ist eine 100-Prozent-Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse-Agentur gegründet, werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs-Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Škoda, CUPRA, Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur zudem auch externe Kunden.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus den Bereichen Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinenmarketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativberatung und -umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate-Identity-Überwachung und Event-Marketing an. PMC fungiert auch als Betreiber des AUDI #Houseofprogress in der Wiener Kärntner Straße und ist seit vier Jahren Veranstalter der Wiener Elektro Tage.

Foto-Credits: © Porsche Media & Creative 2025