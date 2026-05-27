Austrian Leading Sights erstmals auf der ITB Shanghai vertreten

Shanghai/Wien (OTS) -

Austrian Leading Sights präsentiert sich erstmals mit einem eigenen Stand auf der ITB Shanghai. In Kooperation mit der Österreich Werbung und der Lufthansa Group/Austrian positionieren 10 österreichische Top-Attraktionen Österreichs touristische Vielfalt und Qualität auf einer der bedeutendsten internationalen Tourismusfachmessen Asiens am chinesischen Markt.

Zum Auftakt der Messe veranstaltet Austrian Leading Sights gemeinsam mit der Lufthansa Group einen exklusiven „Media Afternoon Tea“, bei dem mehr als 20 chinesische Medienvertreter:innen die Möglichkeit erhalten, Österreichs führende Sehenswürdigkeiten und kulturelle Highlights kennenzulernen. Ziel ist es, die Sichtbarkeit Österreichs als attraktive Kultur- und Reisedestination in China weiter auszubauen und neue Kooperationen mit Medien- und Tourismuspartnern zu schließen.

„Die Präsenz auf der ITB Shanghai ist ein wichtiger Schritt, um den chinesischen Markt gezielt anzusprechen und die internationale Wahrnehmung Österreichs und insbesondere der österreichischen Sehenswürdigkeiten weiter zu stärken“, so Klaus Panholzer, Präsident von Austrian Leading Sights.

Die ITB Shanghai gilt als zentrale Plattform für den touristischen Austausch zwischen internationalen Destinationen und dem chinesischen Reisemarkt mit mehr als 900 Ausstellern aus 85 Ländern und rund 1.700 Fachbesucher:innen. Mit dem gemeinsamen Auftritt unterstreicht Austrian Leading Sights die wachsende Bedeutung internationaler Kooperationen für den österreichischen Tourismus.

Über Austrian Leading Sights

Austrian Leading Sights ist die Interessenvertretung der führenden österreichischen Sehenswürdigkeiten und vereint insgesamt 58 bedeutende Kultur- und Tourismusinstitutionen in ganz Österreich. Ziel des Vereins ist die nationale und internationale Positionierung Österreichs als hochwertige Kultur- und Tourismusdestination.

Auf der ITB Shanghai vertretene Institutionen: Esterhazy, Großglockner Hochalpenstraße, Innsbrucker Nordkettenbahn, McArthurGlen Designer Outlet Parndorf, Schönbrunn Group, Schloss Schönbrunn Konzerte, Stift Melk, Swarovski Kristallwelten, Tiergarten Schönbrunn und Vienna Sightseeing Tours.