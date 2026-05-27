House of Strauss revolutioniert Wiens Abendkultur

Wien (OTS) -

Mit der Johann Strauss Wohnung wurde im März ein traditionsreicher Kulturstandort geschlossen. Auch das „Johann Strauss Museum – New Dimensions“ hat seinen Betrieb eingestellt. Das House of Strauss setzt hingegen bewusst auf Ausbau und neue Besucherformate. Als einziges Wiener Museum öffnet das Haus dauerhaft (Di–So) bis 22 Uhr, während andere Museen regulär bereits um 18 Uhr schließen – nicht als Sonderformat, sondern als festes und verlässliches Angebot für Kultur am Abend.

„Wien lebt von Musik, Geschichte und Atmosphäre. Gerade am Abend suchen viele Gäste nach kulturellen Erlebnissen außerhalb klassischer Öffnungszeiten. Genau das möchten wir ermöglichen und Kultur auch abends spürbar machen“, so Eigentümer Hermann Rauter.

Herzstück des House of Strauss ist der letzte original erhaltene Konzertsaal der Strauss-Dynastie weltweit, in dem Johann Strauss Vater sowie alle drei Söhne persönlich dirigierten und musizierten. Damit zählt das Haus zu den bedeutendsten original erhaltenen Strauss-Schauplätzen weltweit.

Besonders in den Abendstunden entfaltet der historische Strauss-Saal mit fast täglichen cinematischen Konzertformaten, die heute zu den führenden klassischen Konzerterlebnissen Wiens zählen, seinen einzigartigen Charakter. Das immersive Museum verbindet klassische Musik, Geschichte und moderne Inszenierung zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Ergänzt wird das Angebot durch das hauseigene Restaurant SIMON mit prachtvollem Gastgarten – Kulturgenuss, Konzert und Abendessen lassen sich so flexibel miteinander kombinieren.