Wir lassen die Väter hochleben! Der ZWETTLER BIERVATERTAG 2026 im JUSSI WIEN

WIEN DONAUSTADT (OTS) -

Wenn Väter gefeiert werden, dann mit ehrlicher Gastfreundschaft, regionalem Genuss und einem frisch gezapften Bier: Am Sonntag, den 14. Juni 2026 lädt die Privatbrauerei Zwettl gemeinsam mit dem JUSSI DONAUSTADT zum ZWETTLER BIERVATERTAG– einem herzlichen Feiertag für alle Papas, Familien und Bierliebhaber.

Im Mittelpunkt steht die Wertschätzung für Väter und all jene, die tagtäglich Verantwortung übernehmen – mit gutem Essen, kühlem Bier, Live-Musik und echter Wirtshauskultur.

Die Privatbrauerei Zwettl steht seit Generationen für höchste Braukunst aus dem Waldviertel: kristallklares Wasser, regionale Rohstoffe und ein kompromissloser Qualitätsanspruch machen sie zu einer der traditionsreichsten Privatbrauereien Österreichs. Der ZWETTLER BIERVATERTAG vereint genau diese Werte: Bodenständigkeit, Qualität, Gemeinschaft und Genuss.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf knusprige Stelzen, saftige Burger, Zwettler Bierstationen sowie Live-Musik von Manuel Eberhardt freuen. Eine Luftburg und weiteres Rahmenprogramm sorgen auch für die kleinen Gäste für Unterhaltung.

ZWETTLER BIERVATERTAG 2026 IM JUSSI DONAUSTADT

Datum: 14.06.2026, 12:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: JUSSI WIEN DONAUSTADT

Langobardenstraße 121

1220 Wien

Österreich

URL: https://www.biervatertag.at