AVISO: AK Pressegespräch am 2. Juni: Schneckentempo bei Väterbeteiligung

Wien (OTS) -

Obwohl Männer in Österreich seit fast 40 Jahren in Karenz gehen können, bleibt die Väterbeteiligung weiter schwach. Zwar konnte der zuletzt sogar rückläufige Trend gestoppt werden, von einer annähernd gleichen Aufteilung der Karenz sind die meisten Eltern hierzulande aber Lichtjahre entfernt. Das sind die aktuellen Ergebnisse des von L & R Sozialforschung durchgeführten AK Wiedereinstiegsmonitorings. Weitere Ergebnisse und welche Maßnahmen daraus resultieren sollten, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:

Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien und der Bundesarbeitskammer

Veronika Adensamer, Expertin AK Wien Abteilung Frauen und Gleichstellung

Dienstag, 2. Juni 2026, 10 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/wiedereinstieg mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

AK Pressegespräch am 2. Juni: Schneckentempo bei Väterbeteiligung

Datum: 02.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Wien Medienraum

Plößlgasse 2

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/wiedereinstieg