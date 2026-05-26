Appell der ORF-III-Betriebsversammlung

Wien (OTS) -

ORF III ist gelebter öffentlich-rechtlicher Auftrag, daher ist der Erhalt des Senders unverzichtbar. Derzeit befindet sich ORF III in der schwierigsten und herausforderndsten Zeit seit der Gründung. Der Sender ist Gegenstand medialer Negativ-Berichterstattung, die dem gesamten Ansehen der Sendermarke, dem ORF insgesamt und der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter massiv schadet. Der Unmut und die Verunsicherung in der Belegschaft sind groß. Wir wollen Aufmerksamkeit durch unsere inhaltliche Arbeit und nicht durch Skandale erregen. Es darf in Zukunft nicht einmal mehr der Eindruck von käuflicher Berichterstattung entstehen. Redaktionelle Integrität und wertschätzendes Führungsverhalten müssen unverhandelbar sein.

Wir benötigen die Wiederherstellung eines vertrauensvollen Arbeitsumfelds, das es uns ermöglicht, uns mit ganzer Kraft unseren Aufgaben zu widmen.

ORF III erfüllt seit vielen Jahren in hohem Maße den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag. Es ist ein Auftrag, dem wir uns verpflichten und dem wir uns mit großem Engagement und Enthusiasmus widmen. Unser höchstes Gut, das Vertrauen unseres Publikums, steht auf dem Spiel.

Die ORF-III-Betriebsversammlung appelliert an ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, die angekündigte Prüfung zu den Vorwürfen gegen die ORF-III-Programmgeschäftsführung rasch zum Abschluss zu bringen und dem Ergebnis entsprechende Maßnahmen zu setzen, um wieder ein professionelles und von gegenseitigem Respekt getragenes Umfeld zu schaffen.