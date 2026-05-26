- 26.05.2026, 16:51:02
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Was wirklich gegen das Altern hilft – Olympiasiegerin & Ärztin Dr. med. Lara Vadlau verrät es im GALAXY
Was haben Spitzensport und ein langes, gesundes Leben gemeinsam? Mehr als man denkt!
Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, ab 18:00 Uhr präsentiert Olympiasiegerin und Ärztin Dr. med. univ. Lara Vadlau im GALAXY Fitness & Health Club in Brunn am Gebirge ihr Buch „Die Alterslüge" – und teilt die wirkungsvollsten Longevity-Strategien unserer Zeit.
Als Olympiasiegerin von Paris 2024 vereint Lara Vadlau Höchstleistung mit medizinischem Fachwissen: Sie räumt mit gängigen Mythen über das Altern auf und zeigt, was Wissenschaft und Spitzensport über ein längeres, leistungsfähiges Leben wissen.
Der GALAXY Fitness & Health Club – Österreichs modernster Health Club auf über 3.500 m² mit Premium-Training, Gruppenkursen und exklusiver Relax-SPA-Area, sowie einzigartigem Panorama - Rooftop – bietet den perfekten Rahmen für einen Abend, der mehr ist als eine Buchpräsentation.
Was wirklich gegen das Altern hilft – Olympiasiegerin und Ärztin Dr. med. univ. Lara Vadlau stellt ihr Buch „Die Alterslüge" vor
Datum: 28.05.2026, 18:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: GALAXY FITNESS, Feldstrasse 40a, 2345 Brunn am Gebirge
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