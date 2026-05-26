FPÖ-Landbauer mit Delegation in China: „Beziehung unserer Länder intensivieren“

Peking/St. Pölten (OTS) -

Eine mehrköpfige Delegation der FPÖ reiste am Pfingstmontag ins Reich der Mitte – erster Halt: die Hauptstadt Peking. Die von FPÖ Bundesparteiobmann-Stellvertreter FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer angeführte Delegation umfasst noch den ehemaligen Staatssekretär NAbg. Herbert Fuchs, FPÖ Niederösterreich Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel sowie den Obmann der bilateralen parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-China NAbg. Gernot Darmann.

„Österreich und China verbindet eine über Jahrzehnte gewachsene Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt, Harmonie, Vertrauen und Stabilität beruht“, erklärte Udo Landbauer. Der Tag in Peking begann mit einem Treffen und Austausch mit Chen Siqing, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der PKKCV, gefolgt von einem Meeting samt Unterredung mit Wang Ruihe, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Rechtsarbeit des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses.

Nach dem Besuch der verbotenen Stadt klingt der heutige Dienstag noch mit einem gemeinsamen Essen mit Zhang Guangping, stv. Generaldirektor für westeuropäische Angelegenheiten der IDCPC, aus.

„Gegenseitiges Verständnis und persönliche Begegnungen sind von größter Bedeutung. Denn es ist uns ein großes Anliegen, die 55-jährigen, diplomatischen Beziehungen unserer Länder weiterhin zu pflegen und zu vertiefen sowie den Austausch zwischen Österreich und China künftig fortzusetzen“, schloss Udo Landbauer.