AVISO – 2. Frauengesundheitstag im Rathaus

Wien (OTS) -

Am Samstag, 30. Mai 2026, von 9 bis 16 Uhr, findet der zweite Frauengesundheitstag statt. Dieser richtet sich an Ärztinnen und Ärzte sowie mit einem separaten Programm auch an Interessierte und wird vom Referat für Frauenpolitik, Gender und Diversity der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sowie von „Frauengesundheit Wien“ (Stadt Wien) veranstaltet.

Bei dieser kostenlosen Fachtagung, die für Ärztinnen und Ärzte mit 6 DFP-Punkten approbiert ist, liegt der Fokus auf informierter Familienplanung unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin sowie auf Endometriose, als häufig unter- bzw. spätdiagnostizierte Erkrankung. Die chronische Erkrankung Endometriose betrifft rund 7 Prozent der Frauen im reproduktiven Alter und trotz der hohen Prävalenz liegt die Zeit bis zur Diagnosestellung immer noch bei mehreren Jahren.

Die insgesamt 20 Vorträge von namhaften Expertinnen und Experten finden separat für Ärztinnen und Ärzte sowie für Interessierte ab 11 Uhr statt – und starten nach einer Podiumsdiskussion und kurzen Erfahrungsberichten von Betroffenen (9.50 Uhr bis 10.30 Uhr).

Weitere Informationen sowie das Programm erhalten Sie unter diesem Link.

2. Frauengesundheitstag

Wann: Samstag, 30. Mai 2026, von 9 bis 16 Uhr

Wo: Wiener Rathaus, Wappensaal, 1. Stock, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien – Zugang über Feststiege 2 oder mit dem Lift bei Stiege 8