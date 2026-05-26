  • 26.05.2026, 15:48:32
  • /
  • OTS0150

AVISO – 2. Frauengesundheitstag im Rathaus

Kostenlose Vorträge zu Endometriose, Reproduktionsmedizin und informierter Familienplanung.

Wien (OTS) - 

Am Samstag, 30. Mai 2026, von 9 bis 16 Uhr, findet der zweite Frauengesundheitstag statt. Dieser richtet sich an Ärztinnen und Ärzte sowie mit einem separaten Programm auch an Interessierte und wird vom Referat für Frauenpolitik, Gender und Diversity der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sowie von „Frauengesundheit Wien“ (Stadt Wien) veranstaltet.

Bei dieser kostenlosen Fachtagung, die für Ärztinnen und Ärzte mit 6 DFP-Punkten approbiert ist, liegt der Fokus auf informierter Familienplanung unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin sowie auf Endometriose, als häufig unter- bzw. spätdiagnostizierte Erkrankung. Die chronische Erkrankung Endometriose betrifft rund 7 Prozent der Frauen im reproduktiven Alter und trotz der hohen Prävalenz liegt die Zeit bis zur Diagnosestellung immer noch bei mehreren Jahren.

Die insgesamt 20 Vorträge von namhaften Expertinnen und Experten finden separat für Ärztinnen und Ärzte sowie für Interessierte ab 11 Uhr statt – und starten nach einer Podiumsdiskussion und kurzen Erfahrungsberichten von Betroffenen (9.50 Uhr bis 10.30 Uhr).

Weitere Informationen sowie das Programm erhalten Sie unter diesem Link.

2. Frauengesundheitstag

Wann: Samstag, 30. Mai 2026, von 9 bis 16 Uhr

Wo: Wiener Rathaus, Wappensaal, 1. Stock, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien – Zugang über Feststiege 2 oder mit dem Lift bei Stiege 8

Rückfragen & Kontakt

Abteilungsleiterin Öffentlichkeitsarbeit der Kammer für Ärztinnen und
Ärzte in Wien
Mag. Denise Daum
Telefon: 06648238103
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aekwien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Rückfragen & Kontakt

Abteilungsleiterin Öffentlichkeitsarbeit der Kammer für Ärztinnen und
Ärzte in Wien
Mag. Denise Daum
Telefon: 06648238103
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aekwien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright