Juni-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

St. Pölten (OTS) -

Bevor das Kino im Kesselhaus am Campus Krems am 2. Juli wieder ins Freie übersiedelt, wird das Kremser Programmkino im Juni noch einmal indoor zur Bühne für internationale Filmhighlights und große Kinoabende: Gezeigt werden dabei u. a. „Der Teufel trägt Prada 2“ (ab 12. Juni), „Michael“, die filmische Hommage an den „King of Pop“ (ab 5. Juni), „Nürnberg“ (ab 3. Juni), „Ticket ins Leben“ (ab 25. Juni), „Vivaldi und ich“ (ab 18. Juni), „Palästina 36“ (ab 11. Juni) und Georg Rihas „Über Österreich – Eine höhere Sicht“ (ab 3. Juni). Alle internationalen Produktionen sind wie üblich sowohl in deutscher Synchronfassung als auch in Originalversion mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Zudem eröffnen drei Specials mit Live-Gästen ungewöhnliche Perspektiven: Am 5. Juni erzählt der Dokumentarfilm „The New Sacred Art Movement“ von Künstlerinnen und Künstlern, die sich für den Erhalt des von Susanne Wenger gegründeten Osun-Osogbo-Waldes in Nigeria einsetzen; im Anschluss gibt es ein Filmgespräch mit dem Regisseur Olusola Otori, dem Fotografen Adolphus Opara und Moussa Kone von der Susanne Wenger Foundation. Am 12. Juni feiert im Rahmen der Veranstaltung „Was bleibt ist Raum“ zu Ehren des 80. Geburtstages von Adolf Krischanitz „The Dreams of an Architectivist“ Premiere; nach dem Film diskutiert die Regisseurin Miljana Niković mit Anna Wickenhauser, Ulrich Huhs und Franz Denk. Zudem sprechen der Regisseur Thomas Marschall und der Pianist Marino Formenti am 17. Juni über ihren Film „Schönberg pfeifen“, in dem sie sich mit Klavier und Kamera auf die Straße begeben haben; im Anschluss lädt Marino Formenti zu einer Klavier-Live-Performance.

Ergänzt wird das Juni-Programm im Kino im Kesselhaus durch „Stricken.im.Kino“ mit „Der Teufel trägt Prada 2“ (am 13. Juni, dem Weltstricktag) sowie den Formaten „Kinder.Kino“ mit „Der Wunderweltenbaum“ (6., 7. und 27. Juni), „Tom und Jerry – Der verlorene Kompass“ (14. und 20. Juni) und „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“ (21. und 28. Juni), „Film.Frühstück“ mit „Der verlorene Mann“ (6. Juni), „Michael“ (14. Juni), „Der Teufel trägt Prada 2“ (21. Juni) und „Ticket ins Leben“ (28. Juni) bzw. „Film.Kaffee“ mit „Michael“ (13. Juni) und „Der Teufel trägt Prada 2“ (19. Juni).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail [email protected] und www.kinoimkesselhaus.at.