  • 26.05.2026, 15:30:32
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Erfolgreiche dritte Auflage des Wienliebe Festivals ging zu Ende

Rund 64.000 Besucher*innen bei freiem Eintritt am Wiener Rathausplatz

Das Wienliebe Festival ist eine Liebeserklärung an unsere Stadt, unser Lebensgefühl und an die Wienerinnen und Wiener. Wiener Schmäh, Wiener Schmankerl und zahlreiche Kultur-Acts zeigten an einem Wochenende, wie vielfältig das Leben hier bei uns ist. Für mich ist besonders wichtig, dass solche Kulturveranstaltungen für alle Menschen zugänglich sind unabhängig ihrer finanziellen Möglichkeiten und deshalb haben wir ein umfassendes Angebot bei freiem Eintritt geschaffen. 64.000 Besucherinnen und Besucher zeigen, dass diese Liebeserklärung an Wien ein voller Erfolg ist

Bürgermeister Michael Ludwig

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Wien (OTS) - 

Das dritte Wienliebe Festival ist am gestrigen Pfingstmontag erfolgreich zu Ende gegangen. Drei Tage lang wurde der Rathausplatz in einen lebendigen Treffpunkt für Wiener Musik, Kulinarik, Kunsthandwerk und Sport verwandelt. Insgesamt konnten am verlängerten Wochenende rund 64.000 Besucher*innen begrüßt werden.

Bei warmem und sommerlich-sonnigem Wetter genoss das Publikum ein vielfältiges Programm aus mehreren musikalischen Genres und perfekte Unterhaltung auf zwei Bühnen, die für durchgehende Festivalstimmung sorgten.

„Wienliebe Festival ist eine Liebeserklärung an unsere Stadt“

„Das Wienliebe Festival ist eine Liebeserklärung an unsere Stadt, unser Lebensgefühl und an die Wienerinnen und Wiener. Wiener Schmäh, Wiener Schmankerl und zahlreiche Kultur-Acts zeigten an einem Wochenende, wie vielfältig das Leben hier bei uns ist. Für mich ist besonders wichtig, dass solche Kulturveranstaltungen für alle Menschen zugänglich sind unabhängig ihrer finanziellen Möglichkeiten und deshalb haben wir ein umfassendes Angebot bei freiem Eintritt geschaffen. 64.000 Besucherinnen und Besucher zeigen, dass diese Liebeserklärung an Wien ein voller Erfolg ist“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Das Wienliebe Festival hat am Wochenende tausende Besucher*innen im Herzen der Stadt begeistert und die Vielfalt Wiens – von Kultur über Sport bis hin zur Kulinarik – auf besondere Weise erlebbar gemacht“, so Vizebürgermeisterin Barbara Novak.

Große musikalische Vielfalt und starke Höhepunkte

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Austropop und entwickelte sich zu einem Publikumsmagneten. Die Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Hans Krankl und Herbert Prohaska wurde vom Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen. Am Abend sorgten schließlich Monti Beton und Wolfgang Ambros als Headliner für einen stimmungsvollen Höhepunkt am Rathausplatz.

Am Sonntag begeisterte die Nachholung des Konzerts „Musical meets Song Contest“, die im Rahmen des Eurovision Village wetterbedingt abgesagt werden musste. Die hochkarätige Produktion der Vereinigten Bühnen Wien brachte bekannte Musicalstars auf die Bühne und bot ein eindrucksvolles Konzerterlebnis, ehe am Montag junge Musiker*innen aus Wien – präsentiert von W24 – auf der großen Bühne ihre Auftritte präsentierten.

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