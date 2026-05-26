„Architekturtage“ in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Unter dem Motto „Was uns verbindet – Infrastrukturen des Alltags“ macht die 13. Ausgabe der „Architekturtage“ von Donnerstag, 28., bis Samstag, 30. Mai, Baukultur und Ingenieurtechnik wieder als lebendiges, österreichweites Festival erlebbar. Thema sind dabei die vielen sichtbaren und unsichtbaren Infrastrukturbauten und -anlagen wie Brücken, Kraftwerke, Abwassersysteme, Strom- und Wasserversorgung, Bahnhöfe, Logistikzentren u. a., die nicht nur für einen möglichst reibungslosen Ablauf im Alltag sorgen, sondern auch maßgeblich die Form und Gestalt städtischer und landschaftlicher Räume beeinflussen.

Das österreichweit von zehn Architekturinstitutionen kuratierte Programm bietet Exkursionen, Bus- und Fahrradtouren, Stadtspaziergänge, Open Studios, Ausstellungen, Konzerte, Workshops, Vorträge und Familienprogramme, wird in Niederösterreich vom Architekturhaus ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich getragen und reicht hier von der Wachaubahn bis zum Donau-Renaturierungsprojekt.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag, 28. Mai, ab 16 Uhr mit einer Exkursion zu einem neu genutzten Fabrikareal in Traiskirchen-Möllersdorf. Freitag, der 29. Mai, bietet ab 9.30 Uhr in Krems einen Vortrag über die Wachaubahn inklusive historischer „Weichenstellungen“ und Zukunftspotenziale, ab 10.30 Uhr in Langenlois einen geführten Rundgang durch einen „Bauhof am Land“ sowie ab 12.15 Uhr in Grimsing in der Wachau einen weiteren geführten Rundgang zu einem Renaturierungsprojekt an der Donau.

Am Samstag, 30. Mai, widmet sich ein geführter Rundgang ab 9.45 Uhr in Petronell-Carnuntum dem Thema „Getreidespeicher einst, jetzt und dann?“, erkundet eine geführte Tour ab 15 Uhr in Ladendorf das Naturdenkmal Lindenallee und besucht eine Bauvisite ab 16.30 Uhr in Prein an der Rax den Konzertsaal Hermannswörth. Zudem öffnen in Niederösterreich wie auch in allen Bundesländern im Rahmen des Formats „Openstudio26“ wieder viele Architektinnen und Architekten bzw. Ingenieurinnen und Ingenieure ihre Büros und Ateliers für besondere Einblicke.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei, Anmeldungen aber oft erforderlich. Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich unter 02732/78374, e-mail [email protected] und www.orte-noe.at bzw. https://architekturtage.at/2026.