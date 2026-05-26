„Wiener Bildungsversprechen“ startet mit 10 Schulen in vierten Durchgang

Wien (OTS) -

Seit Beginn des Wiener Bildungsversprechens (WBV) im Jahr 2022 haben bereits 37 Schulen aus unterschiedlichen Wiener Gemeindebezirken teilgenommen – darunter 18 Volksschulen, 17 Mittelschulen und zwei inklusive Schulstandorte. Die teilnehmenden Schulen erhalten ein umfassendes Unterstützungsangebot und werden während der gesamten Programmlaufzeit individuell begleitet. Das WBV verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Schulen zu einer lernenden Organisation voranzutreiben, um sie dadurch nachhaltig zu stärken und zu entlasten.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling: „Mit dem ‚Wiener Bildungsversprechen‘, das Schulen mit besonderen Herausforderungen unterstützt, stärken wir Schüler*innen, Schulleitungen und Pädagog*innen zugleich. Im vierten Durchgang werden zehn weitere Wiener Schulen von Schulentwicklungsberater*innen und weiteren Expert*innen in ihrem Fortschritt professionell begleitet. So gelingt nachhaltige Schulentwicklung für Schulen, in die jede und jeder gerne geht.“

Zukünftige Verankerung im Education Lab schafft Synergien und spart Kosten

Das WBV wird künftig im Education Lab angesiedelt und damit in ein stetig wachsendes Netzwerk aus Pädagog*innen, Bildungsinitiativen, Bildungsgestalter*innen aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eingebettet. Durch die neue Verankerung können Synergien genutzt und Kosten gespart werden, um Bildungsinnovationen effizient und nachhaltig in die Praxis umzusetzen.

Das Education Lab ist eine Denkfabrik für die Wiener Bildungslandschaft und ein Ort des Austauschs, der Vernetzung und des voneinander Lernens. Ziel ist es, Innovationen und Kollaborationen zu fördern, die Wirkung bei Kindern und Jugendlichen erzeugen und das Personal der Kindergärten und Schulen unterstützen.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling: „Mit dem Wiener Bildungsversprechen und dem Education Lab verbinden sich zwei Initiativen, die ein gemeinsames Ziel eint: Pädagog*innen in ihrer täglichen Arbeit nachhaltig zu stärken und damit Bildungschancen für Kinder und Jugendliche in Wien weiter zu verbessern.“

Das WBV wurde in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert. Die Ergebnisse haben gezeigt, wie nachhaltige und ganzheitliche Schulentwicklung gelingen kann. Dieser erfolgreiche Weg wird nun im Education Lab weitergeführt, an einem Ort, der Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Entwicklung und praxisnahe Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt. Dabei wird auf die bereits hervorragende Arbeit und die wertvollen Erfahrungen der vergangenen Jahre aufgebaut, um erfolgreiche Ansätze nachhaltig weiterzuentwickeln und noch stärker miteinander zu verbinden

Dabei stehen stets die Schüler*innen im Mittelpunkt, für die eine wertschätzende und konstruktive Lernumgebung geschaffen wird, die zu Motivation, Selbstvertrauen und Lernerfolg beiträgt. Im Fokus steht ein umfassendes Unterstützungsprogramm mit Workshops, Weiter- und Fortbildungsangeboten sowie vielfältigen Veranstaltungsformaten, die Austausch, Reflexion und gemeinsames Lernen ermöglichen.

„Das Wiener Bildungsversprechen und das Education Lab verbindet die Überzeugung, dass nachhaltige Bildungsentwicklung dort entsteht, wo Menschen gemeinsam an Lösungen arbeiten. Umso mehr freut es uns, dass das Wiener Bildungsversprechen nun auch im Education Lab verankert ist, als Ort für Austausch, Zusammenarbeit und langfristige Entwicklung“, so Julia Pichler, Leiterin des Education Lab.

Durch diese Verankerung können Synergien im Bildungsbereich noch gezielter genutzt werden. Gleichzeitig bleiben auch jene Schulen, die bereits in den bisherigen Durchgängen des Wiener Bildungsversprechens begleitet wurden, weiterhin Teil eines unterstützenden Netzwerks und profitieren auch künftig von den Programmen, Angeboten und Austauschformaten des Education Labs.

Informationen zum WBV: https://bildungsversprechen.wien.gv.at/

Informationen zum Education Lab: https://www.edlab.at/