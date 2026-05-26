  • 26.05.2026, 14:48:32
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International ausgezeichnete Produktionsfirma Kaiserschnitt Film ernennt Billie Krobath zu Head of Production

Wien (OTS) - 

Das international renommierte Produktionshaus Kaiserschnitt Film freut sich, bekanntzugeben, dass mit Billie Krobath eine überaus qualifizierte Persönlichkeit für die Produktionsleitung des 2012 gegründeten Unternehmens gewonnen wurde.

Billie Krobath ist Producerin mit Schwerpunkt auf Film-, Foto- und Werbeproduktionen. Im Laufe ihrer Karriere betreute sie Projekte für Kund:innen wie Erste Bank, WienTourismus, Hutchinson Drei oder Humanic. Zudem war sie als Agentin bei Players Berlin, einer der renommiertesten Schauspiel- und Regieagenturen Deutschlands, und bei der Filmproduktion Das Rund tätig. Ab sofort übernimmt Krobath die Leitung des Produktionsteams von Kaiserschnitt Film.

Kaiserschnitt Film zählt Marken wie Samsung, adidas, Uniqa und viele mehr zu seinen Kund:innen und ist unter anderem mit Prämierungen bei den Cannes Lions, dem Art Directors Club of Europe (ADCE) und dem CCA bedacht worden. Pressebilder und weitere Informationen finden sich unter what1f.com/newsroom.

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