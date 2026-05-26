„Hundertdreizehn“ bei New York Festivals TV & Film Awards mit Hauptpreis ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Erfreuliche Erfolgsmeldung von den diesjährigen New York Festivals TV & Film Awards: „Hundertdreizehn“ wurde am 21. Mai 2026 mit dem Grand Tower ausgezeichnet. Die im Oktober 2025 in ORF 1 und auf ORF ON ausgestrahlte sechsteilige ORF/ARD-Dramaserie erhielt damit den Hauptpreis in der Kategorie „Crime Drama“.

Die Serie „Hundertdreizehn“ macht aus einem statistischen Wert – demnach wird das Leben von 113 Menschen von einem einzigen Ereignis für immer beeinflusst – eine Schicksalszahl und erzählt exemplarisch die unterschiedlichen Leben von sechs Menschen, die durch einen katastrophalen Verkehrsunfall miteinander verbunden sind. Unter der Regie von Rick Ostermann und nach Drehbüchern von Arndt Stüwe standen für den Sechsteiler von Juni bis Oktober 2024 in Wien, Köln und Berlin u. a. Robert Stadlober, Patricia Aulitzky, Antonia Moretti, Maeve Metelka, Harald Windisch, Julian Waldner, Cornelius Obonya, Lia von Blarer, Anna Schudt, Armin Rohde und Max von der Groeben vor der Kamera.

„Hundertdreizehn“ ist eine Produktion von Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD. Gefördert wird „Hundertdreizehn“ von FISA+, Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, Nordmedia und German Motion Picture Fund.