„Gesundheitssystem am Limit: Sparen auf Kosten der Patientinnen und Patienten?“ – ORF-III-„zur SACHE“ am 27. Mai um 22.30 Uhr

Wien (OTS) -

Das Gesundheitssystem sei zu teuer, zu ineffizient – das hört man seit Jahrzehnten. Zuletzt warnte der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt, eindringlich vor den explodierenden Kosten angesichts der schlechten Budgetlage. Knappe Kassen sowie Lücken in der Versorgung haben Bund, Länder und Sozialversicherungen auf den Plan gerufen – es geht ums Geld und um Zuständigkeiten. Bis Ende Juni hätte es eine politische Einigung über eine weitreichende Gesundheitsreform geben sollen. Jetzt heißt es weiterhin: bitte warten. Wie gut ist die medizinische Versorgung in Österreich tatsächlich? Wie steht es künftig um die Wahlfreiheit, zu welchem Arzt bzw. zu welcher Ärztin man geht? Haben wir zu viele Spitäler und wie wahrscheinlich ist das Gelingen der vielzitierten Gesundheitsreform?

Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Andrea Kdolsky, ehem. Gesundheitsministerin, Karlheinz Kornhäusl, Gesundheitslandesrat Steiermark (ÖVP), Johannes Steinhart, Präsident Österreichische Ärztekammer, und Gerhard Jelinek, Patientenanwalt.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.