VÖNIX-Nachhaltigkeitspreise 2026 im Rahmen des Wiener Börse Preises verliehen

Wien (OTS) -

Im Rahmen des Wiener Börse Preises 2026 wurden vorigen Donnerstagabend im Palais Niederösterreich die diesjährigen VÖNIX-Nachhaltigkeitspreise in den Kategorien Consumer, Industrials und Financials verliehen. Die Auszeichnungen würdigen österreichische börsennotierte Unternehmen, die sich durch besondere Leistungen im Bereich nachhaltiger Unternehmensführung hervorheben. Zwei Unternehmen konnten die Nachhaltigkeitsleistung bestätigen, eines kam neu hinzu.

Die VÖNIX-Nachhaltigkeitspreise 2026 gingen

zum vierten Mal an die Telekom Austria in der Kategorie „Consumer“

erstmalig an die Burgenland Holding in der Kategorie „Industrials“

zum fünften Mal an die BKS Bank in der Kategorie „Financials“

Der VBV-Österreichische Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) zählt zu den ältesten Nachhaltigkeitsindizes weltweit und gilt seit seiner Einführung im Jahr 2005 als wichtiger Benchmark für nachhaltiges Investieren in Österreich. Der Index bildet jene österreichischen börsennotierten Unternehmen ab, die sich durch besonderes Engagement in ökologischer, sozialer und ökonomischer Verantwortung auszeichnen.

Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des VÖNIX-Beirates und Generaldirektor der VBV-Gruppe, gratulierte den Preisträgern: „Die Mitgliedsunternehmen des VÖNIX zeichnen sich durch vorbildliche Nachhaltigkeitsstrategien und Transparenz in Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen aus. Besonders die VÖNIX-Nachhaltigkeitspreisträger stehen für innovative, messbare und verantwortungsbewusste Unternehmensführung, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt.“

„Sonderpreis für Österreichische Bundesregierung“

Gleichzeitig hat sich Zakostelsky auf Grund der aktuellen Gesetzesvorhaben zur betrieblichen Altersvorsorge bei der Preisverleihung spontan für einen „Sonderpreis für Nachhaltigkeit“ für die Österreichische Bundesregierung für die Weiterentwicklung des österreichischen Pensionssystems ausgesprochen.

Vom Nischenthema zum unverzichtbaren Bestandteil moderner Investmentstrategien

Zakostelsky verwies zugleich auf die langfristige Bedeutung nachhaltiger Kapitalmarktstrategien: „Vor rund 20 Jahren war Nachhaltigkeit noch ein Nischenthema an den Kapitalmärkten, heute ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Investmentstrategien. Der VÖNIX zeigt seit mehr als zwei Jahrzehnten eindrucksvoll, dass verantwortungsvolles Investieren und wirtschaftlicher Erfolg langfristig Hand in Hand gehen.“

Der VÖNIX wurde 2005 gegründet und wird von VBV-Vorsorgekasse, Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative, Schoellerbank Invest, rfu research sowie der Wiener Börse getragen. Grundlage des Index ist eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse österreichischer börsennotierter Unternehmen anhand ökologischer, sozialer und Governance-bezogener Kriterien.

Über die vergangenen zwei Jahrzehnte etablierte sich der VÖNIX nicht nur als Nachhaltigkeitsbenchmark, sondern auch als Nachweis dafür, dass nachhaltiges Investieren keinen Ertragsnachteil bedeuten muss. Seit Indexstart im Juni 2005 performt der VÖNIX mit +58,6% und liegt um 15,7 Prozentpunkte klar vor dem ATX PRIME (+43,0%), und dies bei geringerer Volatilität.