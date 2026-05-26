St. Pölten (OTS) -

Die Entscheidung für ein neues Schwerpunktspital in Stockerau im Weinviertel sorgt in der Region weiter für Diskussionen. Das neue Landesklinikum bringt eine tiefgreifende Neuordnung. Es soll künftig die Spitäler in Stockerau, Hollabrunn und Korneuburg an einem Standort vereinen und die medizinische Versorgung in der Region langfristig absichern. Zudem soll das neue Klinikum neben dem Landesklinikum Mistelbach das zweite Schwerpunktklinikum im Weinviertel sein und soll rund 700 Betten sowie 100 ambulante Plätze bieten.

Gleichzeitig kommt es zu einer Neuausrichtung der bisherigen Klinikstandorte. In Hollabrunn ist ein Gesundheits- und Pflegecampus geplant, ergänzt um ein Ambulatorium und eine Primärversorgungseinheit. Der Standort Korneuburg soll als Ausbildungszentrum für Gesundheits- und Pflegeberufe dienen, ebenfalls mit einer Basisversorgung.

Kritik an Standortentscheidung

In der Region gibt es Kritik an der Standortentscheidung, etwa weil mit der „Alten Au“ in Stockerau ein Standort gewählt wurde, bei dem es aufgrund der Hochwassersituation Bedenken gibt. Sorge gibt es auch wegen längerer Anfahrtswege im Akutfall. Unter dem Titel „Gesundheitsreform im Weinviertel – zwischen Zukunft und Sorge“ ist „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz am 28. Mai im Retzerlandhof in Zellerndorf zu Gast. Die Diskussion „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz Christian Fohringer, Geschäftsführer von Notruf NÖ, Rainer Ernstberger, ärztlicher Direktor der Kliniken Hollabrunn, Stockerau und Korneuburg, Patientenanwalt Michael Prunbauer, Christof Chwojka, Geschäftsführer der Björn Steiger Stiftung, Markus Klamminger, Leiter des Expertengremiums für den Gesundheitsplan 2040+, Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse, Rudolf Preyer von der Initiative für den Erhalt des Notarztes in Retz sowie Gunther Leeb, Arzt in Hollabrunn und starker Befürworter eines Spitalsstandortes in Hollabrunn.

Die Diskussion wird am 28. Mai ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON und auf sound.ORF.at ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Retzerlandhof in Zellerndorf (2051 Zellerndorf 174). Reservierungen sind nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 2945 2245.