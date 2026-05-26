Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden lässt das Joschi Schneeberger Quintett am Donnerstag, 28. Mai, ab 19 Uhr Swing, Blues, Gypsy Jazz, Bebop, Latin, Modern Jazz und Funk zu einem eigenständigen Sound verschmelzen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Am Donnerstag, 28. Mai, wird auch ab 15 Uhr am Moserplatz in Krems ein Straßenfest u. a. mit Live-Musik von The Jammings und The Friss gefeiert. Nähere Informationen beim Magistrat der Stadt Krems unter 02732/801-0 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Donnerstag, 28. Mai, spielt die vierköpfige Band Ouro Negro ab 20 Uhr im Alten Depot in Mistelbach Afro-Brazilian-Jazz. Am Donnerstag, 4. Juni, folgt Hardy's Soul Department mit „music‘s real, the rest is seeming ...", am Donnerstag, 11. Juni, Swobodas Swing Trio featuring Aaron Wonesch mit „Catch the cat & the accordion“ und am Donnerstag, 18. Juni, Cellyfish; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

In der Stiftskirche von Melk lassen Thomas Gansch, der Chor Ad Libitum unter Heinz Ferlesch und das radio.string.quartet in „Alpen & Glühen“ am Donnerstag, 28. Mai, ab 19.30 Uhr volksmusikalische Traditionen auf Jazz und Boarische auf einen ins Österreichische übersetzten indischen Raga treffen. Am Sonntag, 31. Mai, folgt dann in Melk der „Tag der Stadtkapelle“: Nach einer Festmesse ab 9 Uhr in der Stiftskirche spielt das Orchester dabei ab 11 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk zum Frühschoppen auf. Mit dabei sind auch die Nachwuchstalente der Stadtkapelle Melk, die Muskitos; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Am Freitag, 29. Mai, geben Ivana und Nikola Djorić ab 19 Uhr ein Konzert im Haus der Kunst in Baden, bei dem neben Gabriele Proys „Rosarium“ über das Badener Rosarium und ihrer „Hommage an Ernst Krenek“ auch Werke von Joaquín Rodrigo und Astor Piazzolla zu hören sind. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf präsentiert die Wiener Band 5/8erl in Ehr’n am Freitag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr mit „Burn On“ einen Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Blues, Funk, Jazz und Soul wiederum kombinieren die Viennese Ladies in ihrem Album „Enlightenment“, das am Freitag, 29. Mai, ab 20 Uhr in der Werftbühne Korneuburg auf dem Programm steht. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice der Stadtgemeinde Korneuburg unter 02262/770-411 bzw. https://events.eventjet.at.

Im Festspielhaus St. Pölten bietet das Sirba Octet am Freitag, 29. Mai, in einem Plugged-in-Konzert mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel eine kreative Verbindung aus klassischer Tradition und den Überlieferungen osteuropäischer Volksmusik. Am Samstag, 30. Mai, folgen „de zwidan zwa“, Ernst Molden und Christopher Seiler, gemeinsam mit dem Frauenorchester, ehe am Montag, 8. Juni, das Tonkünstler-Orchester unter Fabien Gabel gemeinsam mit dem Pianisten Marc-André Hamelin das Romantische Klavierkonzert für Klavier und Orchester von Joseph Marx und die Symphonie Nr. 4 e-moll op. 98 von Johannes Brahms zur Aufführung bringt; Beginn für alle drei Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr. Zudem lädt „StadtLandFluss“ am Freitag, 12., und Samstag, 13. Juni, jeweils ab 16 Uhr zu Konzerten von Buntspecht, Oehl, Mira Lu Kovacs u. a., DJ-Sets, Interventionen, Community-Projekten und mehr vom Festspielhaus-Vorplatz über den Garten des Museums Niederösterreich und den Klangturm bis in die Tiefgarage des Landhaus-Viertels. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Die „Jewish Weekends“ in der ehemaligen Synagoge St. Pölten werden am Freitag, 29. Mai, mit David Krakauer, Moritz Weiß und der Styrian Klezmore Pocket Band eröffnet, die ab 19.30 Uhr „New York Meets the Haymish“ präsentieren. Am Samstag, 30. Mai, erwecken zunächst Ethel Merhaut, Belush Korenyi und Aliosha Biz ab 16.30 Uhr jiddische Chansons der 1920er-Jahre zu neuem Leben, ehe sich ab 19.30 Uhr der Klarinettist David Krakauer und die Pianistin Kathleen Tagg Klangwelten jenseits stilistischer Grenzen widmen. Am Sonntag, 31. Mai, bestreitet die Singer-Songwriterin und Posaunistin Nani Vazana ab 16.30 Uhr mit Songs in Ladino ihre Österreich-Premiere, danach bringen Baba Yaga ab 19.30 Uhr eine „Mitreißende Mischkulanz“ zu Gehör. Fortgesetzt wird das Festival jüdischer Musik am Samstag, 6. Juni, mit dem Kinderkonzert „Hänschen klein und die weite Welt“ von Timna Brauer und Jannis Raptis sowie ab 19.30 Uhr mit „Winterberg & Winterberg“, einer literarisch-musikalischen Begegnung mit „Winterbergs letzte Reise“ von Jaroslav Rudiš und der Musik von Hans Winterberg. Zum Finale am Sonntag, 7. Juni, präsentiert das Trio Sefarad ab 16.30 Uhr den Reichtum sephardischer Musik im östlichen Mittelmeerraum und spannt das Karmon Vounelakos Trio ab 19.30 Uhr einen Bogen von Liedern aus Israel bis zu jiddischen Schlagern und Jazz-Standards. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600 und www.ehemalige-synagoge.at/jw.

Schloss Grafenegg lädt nach den geschlossenen Veranstaltungen des Festakts zur Eröffnung des Rudolf-Buchbinder-Saals am Freitag, 29. Mai, bzw. zweier weiterer Konzerte am Samstag, 30. Mai, am Sonntag, 31. Mai, hier zu einem Matineekonzert mit Camilla Nylund, Rudolf Buchbinder und dem Steude Quartett, die ab 11 Uhr Ludwig van Beethovens Sonate c-moll op. 13 „Pathétique“, „Morgen“ und „Zueignung“ von Richard Strauss, Franz Schuberts Impromptu As-Dur D 899/4, Claude Debussys Streichquartett op. 10 und Antonín Dvoráks Klavierquintett A-Dur op. 81 zur Aufführung bringen. Am Samstag, 6. Juni, folgt ab 18.30 Uhr im Rudolf-Buchbinder-Saal „Erlebnis Kammermusik“ mit einem Best-of der Ensembles der European Chamber Music Academy. „Erlebnis Kammermusik“ steht hier auch am Sonntag, 7. Juni, auf dem Programm, wenn das Kebyart Saxophonquartett ab 11 Uhr Musik von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Schumann, Jörg Widmann, George Gershwin und Dani López spielt. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Im Stadttheater Wiener Neustadt präsentiert die A-cappella-Formation Safer Six am Freitag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr unter dem Motto „12 Points!“ die größten Hits des Song Contests. Am Dienstag, 2. Juni, steht dann „Festlicher Klangzauber“ mit Ekaterina Frolova und Donka Angatscheva auf dem Spielplan, die ab 19.30 Uhr Werke von Fritz Kreisler, Wolfgang Amadeus Mozart, Clara und Robert Schumann sowie Eugène Ysaÿe zu Gehör bringen. Am Samstag, 6. Juni, bringt zudem das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel das „Romantische Klavierkonzert“ für Klavier und Orchester von Joseph Marx und die Symphonie Nr. 4 e-moll op. 98 von Johannes Brahms zur Aufführung; Solist ist der Pianist Marc-André Hamelin. Nicht zuletzt gibt die Josef-Matthias-Hauer-Musikschule hier am Donnerstag, 18. Juni, ab 18.30 Uhr ihr Sommerkonzert. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

In ihrem Konzert hinter dem Schloss Kottingbrunn widmen sich Karin und Doris Adam am Freitag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr Höhepunkten der romantischen Kammermusik von Johannes Brahms über Antonín Dvořák bis Gabriel Fauré. Am Sonntag, 31. Mai, folgt ab 18 Uhr im Schloss „Musical im Rampenlicht“ mit den schönsten Musicalnummern in der Interpretation von Musical Unplugged. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Zu Ehren von Joe Zawinul spielen im Rahmen von „Eing‘steckt is!“ im Wirtshaus Bonka in Oberkirchbach am Freitag, 29. Mai, Harri Stojka und das Volksmusik- und Jazz-Ensemble Erdäpfee-Blues-Project sowie am Samstag, 30. Mai, das Jazz-Fusion-Quartett River, die Afro-Modern-Band Amidou Koita & Jorossin und der Jazz-Zither-Spieler Karl Stirner auf. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 0664/3912577 und e-mail [email protected]; Karten unter www.eingsteckt-is.at.

Im Waldviertler Forellenhof in Jaidhof erzählt Renate Reich mit ihrem Fivetett am Samstag, 30. Mai, ab 20 Uhr in „Bad Habits“ musikalische Geschichten, die aus der Singer-Songwriter-Tradition kommen und in einem jazzigen Kontext viel Raum für Improvisation bieten. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2138978 und https://waldviertler-forellenhof.at.

Ebenfalls am Samstag, 30. Mai, spannt Robert Riegler mit seinem Quintett Rygla in „Tschüss mit ä“ ab 20 Uhr im HOB I RAUM in Bad Vöslau einen musikalischen Bogen vom Autobiographischen bis zum Absurden. Nähere Informationen und Karten unter 0676/9178460, e-mail [email protected] und www.hobiraum.at.

Am Samstag, 30. Mai, machen auch Nicolai Gruninger und Marc Bruckner ab 15 Uhr im Cinema Paradiso Baden „Die schönste Wunde“, „Ein Berg, ein Sturz, ein langes Leben“ und „Post für den Tiger“ beim Bilderbuchkino „Autsch“ zu einem Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis für Kinder und Familien. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

In Tribuswinkel stehen am Samstag, 30. Mai, gleich drei Konzerte auf dem Programm: ab 15 Uhr im Heurigen Auer-Wunderlich „Viva l’Italia“ mit Claudio Ciack (Eintritt: freie Spende), ab 16 Uhr bei Weinbau Bartmann ein Dämmerschoppen mit Wir Bläserfriends (Tischreservierungen unter 0664/3735606 und e-mail [email protected]) sowie ab 19.30 Uhr im Leopold-Fuhrmann-Saal „Ein Abend – zwei Bands“ mit Magma und Firebirds 66 (Eintritt: freie Spende). Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.gv.at.

Mit Klarinetten und Harmonika bittet das Ensemble Faltenradio am Samstag, 30. Mai, im Haus der Regionen in Krems/Stein zu einem Konzert zwischen Volksmusik und Jazz. Das Frühjahrsprogramm im Haus der Regionen beschließt dann am Freitag, 12. Juni, die Gesangskapelle Hermann mit ihrem Mundprogramm „Sehr sogar“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Karten unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten 2026“ bietet am Samstag, 30. Mai, ab 19 Uhr im Hof Nidetzky unter dem Motto „Now is the Month of Maying“ ein Chorkonzert von Cantus Vivendi sowie am Sonntag, 31. Mai, ab 18 Uhr im Hof des Vierzigerhauses der Familie Sax mit „All we need is Musik“ einen gemeinsamen Auftritt der Edelreiser mit den Tresternschwestern. Nähere Informationen und Karten bei KulturLangenlois unter 02734/3450, e-mail [email protected] und www.kulturlangenlois.at.

Im Musium Reinsberg spielen Marina & the Kats am Samstag, 30. Mai, in einem „Acoustic Special“ Swing und Pop, ehe am Samstag, 6. Juni, in der Burgarena Reinsberg die Hans Theessink Band und die Acapella-Formation Insingizi aus Zimbabwe „A Blues & Roots Revue“ auf die Bühne bringen. Am Samstag, 13. Juni, feiert hier zudem das Ensemble Mnozil Brass mit einer „Jubelei“ sein 30-Jahre-Jubiläum. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Die St. Pöltner Straßenkonzerte werden am Samstag, 30. Mai, mit Steanie Mary ab 10 Uhr am Herrenplatz bzw. Kapo2 ab 10.30 Uhr im Tor zur Kremser Gasse fortgesetzt. Am Samstag, 6. Juni, spielt Cosmus ab 10 Uhr am Rathausplatz Deutschpop, ehe am Samstag, 13. Juni, Marty Pi ab 10 Uhr am Herrenplatz „20 Jahre feZZntandler“ feiert und ab 10.30 Uhr im Tor zur Kremser Gasse Grammeknedl einen Bogen von den Pop-Klassikern bis zum Austropop spannt. Nähere Informationen unter 02742/333-3036 und www.st-poelten.at.

Am Sonntag, 31. Mai, widmet sich das Ensemble Private Musicke unter der Leitung von Pierre Pitzl zum Abschluss der diesjährigen Schlosskonzerte Eckartsau ab 11 Uhr im Schloss Eckartsau mit Werken von Anthony Holborne, John Dowland, Orlando Gibbons und Alfonso Ferrabosco der „Alchemie der Liebe“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4774001, e-mail [email protected] und https://schlosskonzerte-eckartsau.at.

Mit Angelika Kirchschlager, Maria Happel, Katharina Straßer und Arabella Cortesi stehen beim „Klassik.Klang berndorf“ am Sonntag, 31. Mai, ab 18 Uhr im Stadttheater Berndorf vier Künstlerinnen auf der Bühne, die als „Weibs.Bilder 2.0" Frauenrollen in Literatur und Musik unter die Lupe nehmen. Nähere Informationen und Karten unter 02672/82253-43, e-mail [email protected] und www.buehnen-berndorf.at.

Der Tag der offenen Tür der Synagoge Baden am Sonntag, 31. Mai, bietet u. a. ab 17.30 Uhr im ZiB , dem Zentrum für interkulturelle Begegnung, ein Konzert des jiddischen Vokalquartetts Yentes Kuzines, begleitet von Roman Grinberg. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.ikg-wien.at/event/tdot-baden26.

Das „Pfingstrosenfest“ auf Schloss Artstetten am Sonntag, 31. Mai, bringt u. a. auch ab11.30 und 13.30 Uhr „Magic Music“. Nähere Informationen unter 07413/80060, e-mail [email protected] und www.schloss-artstetten.at.

Im Schubert Schloss Atzenbrugg starten am Sonntag, 31. Mai, die diesjährigen „Schubertiaden“ mit dem Eröffnungskonzert „Gesang und Wort“ und Clemens Unterreiner, Andrea Linsbauer und Ildikó Raimondi. Am Sonntag, 14. Juni, werden dann bei der „Schubertiade der jungen Talente“ acht Studierende der mdw, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, und des Mozarteums Salzburg ins Zentrum gerückt. Nähere Informationen und Karten unter 0660/4466345, e-mail [email protected] und www.schubertschloss.at/konzertprogramm.

Bei einer Frühlingsmatinee im Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax spielt das Ensemble Wien am Sonntag, 31. Mai, ab 11 Uhr Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß Vater und Sohn, August und Joseph Lanner, Josefine Weinlich und Constanze Geiger. Am Samstag, 13. Juni, folgt ab 18.30 Uhr ein Klavierrezital von Lukas Sternath mit Franz Schuberts Klaviersonate Nr. 20 in A-Dur D 959 und der Fantasia quasi Sonata „Après une lecture de Dante“ von Franz Liszt. Nähere Informationen und Karten unter 02666/52289, e-mail [email protected] und www.schloss-wartholz.at.

Der Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg bietet am Sonntag, 31. Mai, ab 11 Uhr einen Open-Air-Volksmusik-Frühschoppen mit der Wüdara Musi, am Montag, 1. Juni, ab 19.30 Uhr „Trotzdem weiter“ mit Erika Pluhar und Roland Guggenbichler sowie am Dienstag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr „ich sein ein gross kunstler“ mit Agnes Heginger, Beni Schmid und Georg Breinschmid. Eintrittspreis nach freiem Ermessen; nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.kultur-bahnhof.eu.

Am Dienstag, 2. Juni, öffnet im Ristorante Pierino in Traiskirchen wieder das Jazzcafé seine Pforten und serviert ab 19 Uhr Latin-, Blues- und Swing-Tunes der Vienna Hot Dixxies. Eintritt: freie Spende; Platzreservierungen unter 02252/57227; nähere Informationen unter 0699/10311726 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Dienstag, 2. Juni, präsentiert die Musikschule Staatz ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz einen musikalischen Abend der Lehrenden. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail [email protected] und www.staatz.at.

Schließlich stehen in der „babü” in Wolkersdorf am Dienstag, 2. Juni, die Jam Session „Billie Holiday - The Jazz of an Era“ mit Billie Dee, am Donnerstag, 11. Juni, Funk und Soul mit Maalo sowie am Donnerstag, 18. Juni, Celtic Folk mit Blackbush auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.