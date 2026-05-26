AG-Weninger fordert Holzleitner zum Rücktritt auf: „Wer unsere Unis kaputtspart, ist als Wissenschaftsministerin gescheitert“

Wien (OTS) -

Die AktionsGemeinschaft (AG) unterstützt die Demonstration gegen die geplanten Kürzungen im Universitätsbudget und fordert Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner zum Rücktritt auf. Für Mittwoch, 27. Mai 2026, wurde zu Protesten gegen die Budgetpläne für Österreichs Universitäten aufgerufen, in Wien startet die Großdemonstration um 13 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität Wien.



„Wer als Wissenschaftsministerin zulässt, dass Österreichs Universitäten massive Einbußen hinnehmen müssen, hat seinen Job nicht gemacht. Eva-Maria Holzleitner ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems“, kritisiert Laurin Weninger, Bundesobmann der AktionsGemeinschaft.



Die Universitäten warnen vor schwerwiegenden Einschnitten in Lehre, Forschung und Studienbetrieb. Laut Berichten steht für die Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 eine deutliche Kürzung im Raum.



„Wer Wissenschaft und Forschung nicht als Priorität sieht und Politik gegen Unis macht, sollte nicht Wissenschaftsministerin bleiben“, so Weninger.



Über die AktionsGemeinschaft:

Bei der ÖH-Wahl 2025 erreichte die AktionsGemeinschaft bundesweit über 20 Prozent der Stimmen und damit Platz 2. An 11 Hochschulen stellt sie den Vorsitz der Studierendenvertretung.