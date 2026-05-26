Führungswechsel im Vorstand der Generali: Sabine Ortner übernimmt Lebens- und Krankenversicherung

Wien (OTS) -

Martin Sturzlbaum (63), der seit 2017 als Mitglied des Vorstandes der Generali Versicherung das Ressort Leben/Kranken innehatte, übergibt mit 1. Juni 2026 an seine Nachfolgerin Sabine Ortner. Sturzlbaum blickt auf eine fast 40-jährige Karriere in der Generali Group zurück. Nach seinem Einstieg 1987 in Wien übernahm er rasch internationale Aufgaben und war in mehreren Märkten in Zentral- und Osteuropa tätig, unter anderem in Ungarn, Tschechien und der Slowakei. In leitenden Funktionen war er maßgeblich am Auf- und Ausbau von Gesellschaften beteiligt. Als CEO der Europäischen Reiseversicherung sowie der Generali Belgien sammelte Sturzlbaum umfassende internationale Führungserfahrung. Infolgedessen stand er als CEO der BAWAG P.S.K. Versicherung bis 2025 an der Spitze eines wichtigen Bancassurance-Partners und trieb die Weiterentwicklung des Geschäfts entscheidend voran. Zuletzt verantwortete er als Chief Insurance Officer das Ressort Leben/Kranken der Generali Versicherung, das er seither strategisch vorangetrieben und geprägt hat.

„Wir bedanken uns bei Martin Sturzlbaum für das große Engagement bei der erfolgreichen Weiterentwicklung sowie der klaren inhaltlichen Ausrichtung seines Ressorts. Damit hat er maßgeblich zur Positionierung unseres Unternehmens beigetragen und eine wichtige Basis für die Zukunft geschaffen. Insbesondere mit seinem konsequenten Fokus auf die private Vorsorge hat er den Bereich Leben/Kranken strategisch ausgebaut und nachhaltig gestärkt“, sagt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich.

Sabine Ortner ist seit 2008 Teil der Generali und übernahm im Jahr 2024 die Leitung des Exklusiv-Vertriebs der Generali Österreich. In dieser Funktion verantwortet sie rund 2.000 angestellte Vermittler_innen sowie 90 selbstständige Konzernagent_innen.

„Mit Sabine Ortner haben wir eine ausgezeichnete Nachbesetzung gefunden. Mit ihrer umfassenden Markt- und Produktexpertise sowie ihrer Vertriebserfahrung bringt sie beste Voraussetzungen für diese Funktion mit. Zusätzlich punktet sie mit ihrer internationalen Perspektive und ihrer ausgezeichneten Kenntnis des Unternehmens. In ihren bisherigen Rollen hat sie zentrale Themen konsequent weiterentwickelt, strategische Schwerpunkte gesetzt und dabei ihre Führungsstärke unter Beweis gestellt“, so Pilgram.

Die 43-Jährige studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Versicherungsrecht an der Donau-Universität Krems. Vor ihrer Karriere bei der Generali war sie sieben Jahre als Versicherungsmaklerin in Wien tätig. 2008 startete sie ihre Laufbahn im Unternehmen im Rahmen eines Traineeprogramms und war in weiterer Folge als Vorstandsassistentin tätig. Von 2018 bis 2024 trug sie als Spezialistin bei den Unabhängigen Vertrieben zur strategischen Entwicklung des B2B2C- und Partnerschaftsgeschäfts der Generali Österreich bei und war insbesondere für den Auf- und Ausbau von Kooperationen mit anderen Unternehmen verantwortlich. Internationale Erfahrung sammelte Ortner als Senior Managerin im Bereich Global Sales & Innovation und Global Life der Assicurazioni Generali in Triest, wo sie an zentralen nationalen und internationalen Projekten mitwirkte. Zudem ist sie seit 2023 Mitglied des Board of Directors von „HITS – House of Insurtech Switzerland“. Sabine Ortner hat darüber hinaus zahlreiche interne und externe Weiterbildungsprogramme absolviert.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Der Bereich Leben/Kranken steht für zentrale Zukunftsthemen unserer Kund_innen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Teams innovative Lösungen rund um Vorsorge und Gesundheit weiter voranzutreiben”, beschreibt Sabine Ortner ihre Ambitionen.

Die Stelle als Leiter_in Exklusiv-Vertrieb wird ausgeschrieben.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.