„ORF III AKTUELL Spezial“ zum 20-jährigen Bestehen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes

Wien (OTS) -

Mit einem Festakt am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, würdigt das österreichische Parlament das 20-jährige Bestehen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes. Damit wurde ab 1. Jänner 2006 ein wesentlicher Schritt gesetzt, um Diskriminierung abzubauen, Inklusion voranzutreiben und gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu stärken. Welche Herausforderungen bestehen weiterhin auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft? Wo zeigen sich Lücken im Rechtsschutz und welche Maßnahmen sind erforderlich, um einen effektiven und niederschwelligen Zugang zum Recht für Menschen mit Behinderungen sicherzustellen? Im Zentrum der Veranstaltung steht – neben Reden von Walter Rosenkranz, Präsident des Nationalrats (FPÖ), und Korinna Schumann, Sozialministerin (SPÖ) – die Podiumsdiskussion mit den Bereichssprecherinnen und Bereichssprechern für Menschen mit Behinderungen: Christian Ragger (FPÖ), Heike Eder (ÖVP), Verena Nussbaum (SPÖ), Fiona Fiedler (NEOS) und Ralph Schallmeiner (Die Grünen) sowie die Festrede von Christine Steger, Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen.

ORF III zeigt den Festakt im Rahmen eines „ORF III AKTUELL Spezial“ am Freitag, dem 29. Mai, ab 13.00 Uhr (auch auf ORF ON). Die Sendung wird für gehörlose und hörbehinderte Zuseher:innen mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und von ÖGS-Dolmetscher Delil Yilmaz live übersetzt.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.