Grüne NÖ kritisieren "Parteipolitik auf dem Rücken der Schüler:innen"

St. Pölten (OTS) -

"Was wir diese Woche wieder erleben, ist leider symptomatisch für den Zustand der österreichischen Bildungspolitik: Anstatt inhaltlich zu diskutieren, wie wir Schulen besser machen, liefern sich ÖVP und NEOS einen medialen Schaukampf um Profilierung. Das ist Parteipolitik auf dem Rücken der Schüler:innen", sagt Grünen-Bildungssprecher Georg Ecker.

Die VPNÖ nutzt Wiederkehr als Projektionsfläche für landespolitische Eigeninteressen. Das wäre verständlich aus Oppositionssicht – die ÖVP ist aber sowohl im Bund als auch im Land Regierungspartei und muss daher die Probleme lösen, mit denen Lehrerinnen, Schüler und Eltern täglich konfrontiert sind. "Daran ist die ÖVP auch schon gescheitert, als sie den Bildungsminister gestellt hat - von Gehrer bis Polaschek, daher ist das ein sehr durchsichtiges Ablenkungsmanöver vom eigenen Versagen", sagt Ecker.

Auf der anderen Seite liefern die NEOS ständig Ankündigungen, die nicht zu Ende gedacht sind und daher an der Umsetzbarkeit scheitern. Wir Grüne Niederösterreich laden alle Beteiligten ein: Treten Sie einen Schritt zurück vom Mikrofon und einen Schritt näher an die Klassentür. Das wäre hilfreicher als dieser mediale Schaukampf.