Tour of Austria-Premiere in Bad Kleinkirchheim

Bad Kleinkirchheim (OTS) -

Auf den Spuren der ersten Österreich Rundfahrt im Jahr 1949 bewegt sich die 75. Auflage des größten Radsportevents Österreichs. Am 9. Juli feiert die Lidl Tour of Austria auf der Königsetappe zum Großglockner, Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, eine Premiere: Erstmals ist Bad Kleinkirchheim in Kärnten im Etappenplan!

Die 2. Etappe der Lidl Tour of Austria führt von Bad Kleinkirchheim zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Großglockner und gilt als Königsetappe. Die Strecke beginnt mit einer schnellen, welligen Fahrt durch Kärnten, vorbei an malerischen Seen wie dem Ossiacher See, Afritzer See, Brennsee und Millstätter See – eine wahre Werbefahrt für die Region. Bis Heiligenblut am Fuße des Großglockners bleiben größere topografische Herausforderungen aus, doch dann wartet der längste und anspruchsvollste Anstieg der Tour. Die Auffahrt zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe fordert die Fahrer mit steilen Rampen und spektakulären Alpenpanoramen. „ Diese Etappe verbindet sportliche Höchstleistung mit Kärntens landschaftlicher Schönheit und wird zweifellos ein Highlight der Rundfahrt “, erläutert Paco Wrolich, Ex-Profi und Radkoordinator der Kärnten Werbung.

Der Start erfolgt am 9. Juli zur 188,8 Kilometer langen Etappe, gespickt mit 2.914 Höhenmetern, um 11:00 Uhr beim Kirchheimer Weg. Die erste Bergwertung steht nach 60 Kilometern in Afritz am See am Programm, der erste Sprint kurz darauf in Feld am See, Sitz des heimischen Continental Teams Teams ARBÖ Kärnten Sport Feld am See. Wenig später geht es in Millstatt am See erneut um Sprintpunkte, ehe nach dem Möllbrücke Tal in Winkler die nächste Bergwertung folgt. 20 Kilometer später erreichen die Radprofis Heiligenblut, womit der lange Anstieg zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe beginnt. Nach den Bergwertungen Kasereck (Kat. 1) gibt es im Ziel auf 2.364 Metern Seehöhe auch eine Bergwertung der höchsten Kategorie. Der Etappensieger wird ab 15:20 Uhr erwartet.

„ Die Strecke macht sichtbar, wofür die Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge steht – für sportliche Dynamik, landschaftliche Qualität und bewusst erlebte ZEIT. Die Tour of Austria passt perfekt zu unserem Profil und ist ein idealer Auftakt in die Sommersaison “, betont Regionsgeschäftsführer Christian Stattmann. „Wir hoffen, dass die Tour viele Menschen inspiriert, die Region auch selbst mit dem Rad zu entdecken. Die Auszeichnung von FOCUS E-BIKE zur schönsten Radregion im DACH-Raum und Oberitalien bestätigt diesen Weg.“

Groß ist auch die Vorfreude bei Norbert Unterköfler, Teamchef von ARBÖ Kärnten Sport Feld am See: „ Der Tag wird in die Geschichte des Radclubs und der Gemeinde Feld am See eingehen. Mit einem eigenen Team bei der Tour of Austria in der Region zu starten und durch Feld am See zu fahren ist ein Traum, welcher für uns wahr wird. Ich kann nur die gesamte Bevölkerung einladen, sich dieses Spektakel live an der Strecke anzusehen! Wir wollen uns auf dieser Etappe gut verkaufen, in der Fluchtgruppe des Tages vertreten sein und unser großes Ziel ist es die Sprintwertung in unserer Heimatgemeinde Feld am See zu gewinnen! “

Auch Bürgermeister Matthias Krenn freut sich auf die Tour: „ Bad Kleinkirchheim konnte sich in den letzten Jahren erfolgreich als Mountainbike- und Radsportdestination positionieren. Mit der Tour of Austria und unserer Rolle als Startort eines internationalen Spitzenrennens mit nationalen und internationalen Topteams ist uns nun ein weiteres sportliches Highlight gelungen. Wir sind stolz, dass wir dafür den Zuschlag erhalten haben. Damit können wir die Schönheit und die vielfältigen Möglichkeiten unserer Region einmal mehr eindrucksvoll präsentieren. Als langjähriger Austragungsort des ARBÖ Radmarathons haben wir unsere große Affinität zum Radsport bereits vielfach unter Beweis gestellt. “

6 WorldTeams am Start

Bei der 75. Lidl Tour of Austria starten heuer erstmals 22 Teams, nach 20 in den vergangenen Jahren, mit je sechs Fahrern. Fix dabei bei der „schönsten Sightseeing Tour Österreichs“ sind die heimischen Continental-Teams ARBÖ Kärnten Sport Feld am See, Hrinkow Advarics, Schwingshandl Intralogistics, Team Vorarlberg, Tirol KTM Cycling Team und WSA KTM Graz sowie erstmals seit 2004 auch ein österreichisches Nationalteam! Die Konkurrenz für die rot-weiß-roten Teams wird groß werden, denn mit Alpecin-Premier Tech, EF Education - EasyPost, INEOS Grenadiers, Lidl - Trek, Jayco AlUla und UAE Team Emirates - XRG um Vorjahressieger Isaac del Toro sind gleich sechs Teams der höchsten UCI-Kategorie am Start. Die restlichen Plätze werden an Continental-Teams aus Deutschland, Italien, Norwegen, Schweden, Polen und Tschechien vergeben.

Großes Kinderprogramm mit Lidl Kids Cup

Für viele Radsportler:innen hat die Begeisterung für diesen Sport durch die Rundfahrt bereits im Kindesalter begonnen: Zuerst mit Fähnchen und den Eltern entlang der Strecke und später dann selbst im Sattel mit dem ersten eigenen Fahrrad. Diese Begeisterung wird heuer auf jeder Etappe mit dem LIDL Kids Cup gefördert, den Benedikt Oswald mit seinem erprobten Verein Ergo School Race in den Kategorien Laufrad bis U13 betreuen wird. Passend zum sportlichen Einsatz sorgt Lidl Österreich vor Ort für die nötige Portion Frische und stärkt die jungen Sportler:innen mit knackigem Obst und gesunden Snacks. Weiters können Rennräder getestet werden und es gibt Preise für alle Kinder. Der Lidl Kids Cup in Bad Kleinkirchheim findet am 9. Juli von 07:30 - 09:00 Uhr im Startbereich statt. Infos & Anmeldung unter: http://www.tourofaustria.com/###">www.tourofaustria.com. Und sehr sympathisch: Kein Nenngeld!

TV-Medialisierung – alle Etappen live in ORF 1

Der Attraktivität der Lidl Tour of Austria – die heuer von der Steiermark über Kärnten, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich nach Wien führt - wird auch in der TV-Berichterstattung hervorgehoben. Broadcaster Studio K19 GmbH hat gemeinsam mit Tour Direktor Thomas Pupp ausführliche Kooperationen mit dem ORF sowie Eurosport/Discovery+ und weiteren namhaften TV-Stationen finalisiert. "Wir freuen uns besonders, dass in diesem Jahr alle Etappen live in ORF 1 zu sehen sind", erklärt Martin Böckle, Geschäftsführer der Studio K19 GmbH und gemeinsam mit Mathias Ehrne Gesamt-Projektleiter der TV-Produktion. Live gibt es die Tour of Austria 2026 täglich auch bei K19 sowie bei Discovery+ zu sehen, zudem ein Highlight-Magazin auf Eurosport 1 im Anschluss an die Tour de France-Etappen und eine internationale Medienvertriebsfirma wird die Tour of Austria auch global platzieren. Die Abschlussetappe von Langenlois nach Wien läuft von 14:00 bis 16:15 Uhr live auf ORF 1.

Sonderwertung 75 zu Ehren von Wolfgang Steinmayr

Zum 75. Jubiläum gibt es auch eine Sonderwertung, die dem vierfachen Rundfahrtssieger Wolfgang Steinmayr, der am 19. Mai 2026 verstarb, gewidmet ist. " Tour Direktor Thomas Pupp und Cycling Austria haben die neue Sonderwertung, ein zusätzlicher Zwischensprint auf allen fünf Etappen, ins Leben gerufen. Diese Wertung wird nun zur "Cycling Austria – Tour 75 – Sonderwertung Wolfgang Steinmayr" und den Namen der verstorbenen Radlegende tragen. Die Sonderwertung wird sich immer an einem markanten Punkt der Strecke in Zielnähe befinden und soll auch ein Treffpunkt der jeweiligen Radcommunities sein. Der Sieger der Wertung wird auf der Bühne im Ziel entsprechend geehrt und gefeiert und erhält neben einer Tchibo Kaffeemaschine auch einen Barpreis, den der verstorbene Rundfahrtsieger Steimayr spendiert “, erläutert Cycling Austria Präsident Harald Mayer. Auf der zweiten Etappe wird die Sonderwertung in Heiligenblut ausgetragen.



Etappen der Lidl Tour of Austria 2026:

1. Etappe, 8. Juli: Graz - Gamlitz, 188km, 2.716hm

2. Etappe, 9. Juli: Bad Kleinkirchheim - Franz Josefs Höhe/Großglockner, 188,8km, 2.914hm

3. Etappe, 10. Juli: Lienz - St. Johann/Alpendorf, 188,7km, 2.311hm

4. Etappe: 11. Juli: Steyr - Steyr, 170,5km, 2.325hm

5. Etappe: 12. Juli: Langenlois - Wien, 109km, 758hm

Gesamt: 845km, 11.024hm

2. Etappe Tour of Austria

Datum: 09.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Bad Kleinkirchheim

URL: https://www.seeundberg.at/planen/veranstaltungen/veranstaltungen/KTN/d78c98ce-2cb5-4c09-be7f-7a9ebd47f0f4/75--tour-of-austria