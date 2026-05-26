  • 26.05.2026, 12:49:32
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Reminder - Einladung zur Märchensommer NÖ Pressekonferenz

Nina Blums Märchensommer feiert 2026 sein 20-jähriges Jubiläum.

Wien (OTS) - 

Seit zwei Jahrzehnten verwandelt Intendantin Nina Blum das Schloss Poysbrunn jeden Sommer in eine lebendige Märchenwelt für Kinder und Familien. Aus Anlass des Jubiläumsjahres laden wir herzlich zur Präsentation der diesjährigen Produktion:

„Aschenputtel – neu getanzt“.
Pressekonferenz mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Montag, 8. Juni 2026 | 09:30 Uhr | Restaurant Ellas | Judenplatz 9, 1010 Wien

Im Rahmen der Pressekonferenz geben Intendantin Nina Blum und das Ensemble erste Einblicke in die Jubiläumsproduktion.

Idee und Regie: Nina Blum | Text: Michaela Riedl-Schlosser | Musik: Andreas Radovan | Liedertexte: Gudrun Nikodem-Eichenhardt

Bitte um Akkreditierung bis Mi. 03.06.2026 unter [email protected]

Pressekonferenz Märchensommer NÖ mit LH Johanna Mikl-Leitner

Der Märchensommer feiert sein 20 jähriges Jubiläum. Nina Blum und das Märchensommer-Team präsentieren die Jubiläumsproduktion - „Aschenputtel – neu getanzt“

Datum: 08.06.2026, 09:30 Uhr - 08.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Restaurant Ellas
Judenplatz 9
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.maerchensommer.at/home.php

Märchensommer NÖ - Infos

Für mehr Infos zum Märchensommer 2026

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Dr. Sonja Soukup
Telefon: +43 6645360139
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[Montag, 08.06.2026, 09:30]

Märchensommer Niederösterreich

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