Reminder - Einladung zur Märchensommer NÖ Pressekonferenz

Wien (OTS) -

Seit zwei Jahrzehnten verwandelt Intendantin Nina Blum das Schloss Poysbrunn jeden Sommer in eine lebendige Märchenwelt für Kinder und Familien. Aus Anlass des Jubiläumsjahres laden wir herzlich zur Präsentation der diesjährigen Produktion:

„Aschenputtel – neu getanzt“.

Pressekonferenz mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Montag, 8. Juni 2026 | 09:30 Uhr | Restaurant Ellas | Judenplatz 9, 1010 Wien

Im Rahmen der Pressekonferenz geben Intendantin Nina Blum und das Ensemble erste Einblicke in die Jubiläumsproduktion.

Idee und Regie: Nina Blum | Text: Michaela Riedl-Schlosser | Musik: Andreas Radovan | Liedertexte: Gudrun Nikodem-Eichenhardt

Bitte um Akkreditierung bis Mi. 03.06.2026 unter [email protected]

Pressekonferenz Märchensommer NÖ mit LH Johanna Mikl-Leitner

Der Märchensommer feiert sein 20 jähriges Jubiläum. Nina Blum und das Märchensommer-Team präsentieren die Jubiläumsproduktion - „Aschenputtel – neu getanzt“

Datum: 08.06.2026, 09:30 Uhr - 08.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Restaurant Ellas

Judenplatz 9

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.maerchensommer.at/home.php