Hödlmayr International GmbH übernimmt Nutzfahrzeugsparte der Gartner KG und stärkt strategische Marktposition im High-&-Heavy-Segment

Schwertberg (OTS) -

Die Hödlmayr International GmbH gibt heute die geplante Übernahme der Nutzfahrzeugsparte der Gartner KG bekannt. Mit diesem Schritt wird das Unternehmen seine Position im Bereich High- & Heavy-Logistik weiter ausbauen und setzt einen wichtigen Meilenstein in seiner langfristigen Wachstumsstrategie.

Der Transaktionsgegenstand umfasst das operative Nutzfahrzeuggeschäft der Gartner KG mit einem etablierten Kundenportfolio, erfahrenen Fahrerinnen und Fahrern sowie einem spezialisierten Fuhrpark primär im Bereich schwerer Transporte. Die Sparte wird künftig in die Hödlmayr High & Heavy GmbH integriert und ergänzt das bestehende Leistungsportfolio strategisch und operativ sinnvoll.

Durch die Integration erwartet Hödlmayr International signifikante Synergien, insbesondere in den Bereichen Transportorganisation, Flottenmanagement und Overhead-Strukturen. Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen langfristig abzusichern, Prozesse effizienter zu gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen High- & Heavy-Markt nachhaltig zu stärken.

„Die heute unterzeichnete Übernahme der Nutzfahrzeugsparte der Gartner KG ist ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen. Sie ermöglicht es uns, unser Angebot gezielt auszubauen und unseren Kundinnen und Kunden noch umfassendere und integrierte Logistiklösungen im Bereich High & Heavy anzubieten“, sagt Johannes A. Hödlmayr, CEO der Hödlmayr International GmbH.

Auch seitens der Gartner KG wird die Transaktion positiv bewertet: „Wir sind überzeugt, dass die Nutzfahrzeugsparte unter dem Dach von Hödlmayr International ihr volles Potenzial entfalten kann und dort bestens für die Zukunft aufgestellt ist“, betont Christian Gartner, CEO der Gartner KG.

Durch die Abgabe dieses Teilbereichs wird sich die Gartner KG künftig noch intensiver auf das Kerngeschäft im Bereich Kühl-, Planen- und Tankverkehr fokussieren.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen und wird bis Ende Sommer 2026 erwartet. Über die finanziellen Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Hödlmayr International GmbH

Hödlmayr International GmbH ist ein führender Anbieter von Fahrzeug- und Automobillogistik in Europa. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von Transport und Aufbereitung bis hin zur Distribution. Mit innovativen Lösungen und einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse setzt Hödlmayr Maßstäbe in der Branche.

FACTS

➢ Eigentumsverhältnisse 100 %iges Familienunternehmen

➢ Umsatz 445 Millionen Ꞓ / 2025

➢ Mitarbeiter*innen rund 1.900

➢ Niederlassungen 16 Länder

➢ Fahrzeugtransporter 650

➢ Ganzzugsysteme 27

➢ Fahrzeugstellplätze 66.000

➢ Transportvolumen rund 1,9 Millionen Fahrzeuge