Reminder Initiative Wund?Gesund!: Dialogforum „Patient Journey und chronische Wunde: Wie schaffen wir das schneller?“

Wien (OTS) -

Der Blick auf die Patient Journey macht Versorgungsangebote, Warte- und Behandlungszeiten sowie die Ressourcennutzung sichtbar. Die Patient Journey für Betroffene von chronischen Wunden ist somit eine zentrale Grundlage für die personzentrierte, koordinierte und qualitätsgesicherte Versorgung. Im Rahmen der 26. Jahrestagung der Austrian Wound Association ( https://www.a-w-a.co.at/wp2025/awa-kongress-2026/ ) wird das nächste Dialogforum der Initiative Wund?Gesund! am 28. Mai 2026 um 09:00h stattfinden und die Patient Journey ins Zentrum rücken.

Am Panel:

Peter Kurz, DGKP, akad. Pflegetherapeut für Wunde, Stoma und Kontinenz, Generalsekretär Austrian Wound Association

Mag.a Verena Nikolai, Leiterin der Abteilung Qualität im Gesundheitssystem, Gesundheitssystemforschung, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Mag.a Elisabeth Potzmann, Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

Univ.-Prof. Dr. Georg Stummvoll, Chefärztlicher Dienst der SVS

Mag.a Martina Laschet, Initiative Wund?Gesund!

Die Initiative Wund?Gesund! ( https://wund-gesund.at ) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patient:innen mit passenden Medizinprodukten: vom einfachen Wundpflaster über hydroaktive Wundauflagen bis zur Wundunterdrucktherapie.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir Sie um Anmeldung an [email protected] . Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Dialogforum Initiative Wund?Gesund!: „Patient Journey und chronische Wunde: Wie schaffen wir das schneller?“

Datum: 28. Mai 2026, 09:00 Uhr

Ort: Hotel NH Danube City, Wagramer Straße 21, 1220 Wien

Rückfragehinweis:

Eipeldauer-Consulting e.U.

Mag. Michael Eipeldauer

+43 676 9 222 475

[email protected]

www.eipeldauer-consulting.com

Reminder Initiative Wund?Gesund!: Dialogforum „Patient Journey und chronische Wunde: Wie schaffen wir das schneller?“

Datum: 28.05.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotelo NH Danube City

Wagramer Straße 21

1220 Wien

Österreich