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Einladung zur Pressekonferenz: Private Altersvorsorge in Österreich - Eine längst fällige Antwort
Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr im Café Landtmann und via Stream
Österreich hat die private Altersvorsorge bereits vor Jahrzehnten von der Kapitalertragsteuer ausgenommen. Was gut gemeint war, ist in der Praxis für Pensionssparerinnen und -sparer ohne spürbaren Effekt geblieben. Das Ziel, dadurch den Lebensstandard im Alter eigenständig abzusichern, bleibt bis heute unerreicht. Die Gründe liegen in Strukturen, die gewachsen sind – und die sich ändern lassen.
Wir laden Sie herzlich ein zu einer Pressekonferenz mit:
Andreas Treichl, froots-Investor und Advisor
David Mayer-Heinisch, Gründer und CEO von froots
Datum: Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr
Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien und via Stream
Bitte geben Sie uns per Mail an [email protected] bekannt, ob Sie den Termin im Café Landtmann oder per Streaming wahrnehmen möchten. Den Streaminglink senden wir Ihnen gerne nach Ihrer Anmeldung zu.
Pressekonferenz: Private Altersvorsorge in Österreich - Eine längst fällige Antwort
Österreich hat die private Altersvorsorge bereits vor Jahrzehnten von der Kapitalertragsteuer ausgenommen. Was gut gemeint war, ist in der Praxis für Pensionssparerinnen und -sparer ohne spürbaren Effekt geblieben. Das Ziel, dadurch den Lebensstandard im Alter eigenständig abzusichern, bleibt bis heute unerreicht. Die Gründe liegen in Strukturen, die gewachsen sind – und die sich ändern lassen. Bitte geben Sie uns per Mail an [email protected] bekannt, ob Sie den Termin im Café Landtmann oder per Streaming wahrnehmen möchten. Den Streaminglink senden wir Ihnen gerne nach Ihrer Anmeldung zu.
Datum: 03.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Café Landtmann und via Stream
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich
URL: https://froots.io
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Telefon: +43 134 317 0927
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.froots.io
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