Einladung zur Pressekonferenz: Private Altersvorsorge in Österreich - Eine längst fällige Antwort

Wien (OTS) -

Österreich hat die private Altersvorsorge bereits vor Jahrzehnten von der Kapitalertragsteuer ausgenommen. Was gut gemeint war, ist in der Praxis für Pensionssparerinnen und -sparer ohne spürbaren Effekt geblieben. Das Ziel, dadurch den Lebensstandard im Alter eigenständig abzusichern, bleibt bis heute unerreicht. Die Gründe liegen in Strukturen, die gewachsen sind – und die sich ändern lassen.

Wir laden Sie herzlich ein zu einer Pressekonferenz mit:

Andreas Treichl, froots-Investor und Advisor

David Mayer-Heinisch, Gründer und CEO von froots

Datum: Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:00 Uhr

Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien und via Stream

Bitte geben Sie uns per Mail an [email protected] bekannt, ob Sie den Termin im Café Landtmann oder per Streaming wahrnehmen möchten. Den Streaminglink senden wir Ihnen gerne nach Ihrer Anmeldung zu.

Pressekonferenz: Private Altersvorsorge in Österreich - Eine längst fällige Antwort

Österreich hat die private Altersvorsorge bereits vor Jahrzehnten von der Kapitalertragsteuer ausgenommen. Was gut gemeint war, ist in der Praxis für Pensionssparerinnen und -sparer ohne spürbaren Effekt geblieben. Das Ziel, dadurch den Lebensstandard im Alter eigenständig abzusichern, bleibt bis heute unerreicht. Die Gründe liegen in Strukturen, die gewachsen sind – und die sich ändern lassen. Bitte geben Sie uns per Mail an [email protected] bekannt, ob Sie den Termin im Café Landtmann oder per Streaming wahrnehmen möchten. Den Streaminglink senden wir Ihnen gerne nach Ihrer Anmeldung zu.

Datum: 03.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann und via Stream

Universitätsring 4

1010 Wien

Österreich

URL: https://froots.io