Geburten-Rekordtief: Wie viel Druck verträgt die moderne Frau? „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Die Geburtenrate in Österreich ist auf ein historisches Tief gesunken (zuletzt 1,29 Kinder pro Frau). Für heftige Debatten sorgt dazu ein aktueller Vorstoß von Familienministerin Claudia Bauer: Sie fordert, Paaren wieder mehr „Mut zum Kind“ zu machen, anstatt die Familienplanung wegen des Strebens nach Perfektion aufzuschieben. Kritikerinnen werten den Appell prompt als ideologischen Rückfall in den Konservatismus, der strukturelle Probleme auf die Frauen abwälzt.

Sollte Österreich auf traditionelle Familienwerte zurückgreifen, um dem Rückgang der Geburten entgegenzuwirken? Setzt die Politik genug Maßnahmen für die Geschlechtergerechtigkeit in Österreich? Darüber diskutiert Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag um 22:20 Uhr bei "Pro und Contra" auf PULS 4 & JOYN mit:

Rosa Ecker, Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Familie und Frauen, FPÖ

Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Familie und Frauen, FPÖ Laura Sachslehner, ehem. ÖVP-Generalsekretärin und Chefredakteurin "exxpress"

ehem. ÖVP-Generalsekretärin und Chefredakteurin "exxpress" Barbara Neßler, Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Kinder, Jugend und Familie, Die Grünen

Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Kinder, Jugend und Familie, Die Grünen Julia Brandner, Stand-up-Comedienne, Autorin und Content Creatorin

Danach bei "Breaking Media" um 23:15 Uhr: Wer wird ORF-Generaldirektor:in?

Am Freitag stehen die Bewerber:innen für die ORF-Generaldirektion fest. ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer, Ex-ProSiebenSat.1-Vorstand Markus Breitenecker, exxpress-Herausgeberin Eva Schütz und Ex-Henkel-Kommunikationschef Ernst Primosch haben ihre Kandidatur schon bekannt gegeben. Der Favorit, APA-Geschäftsführer Clemens Pig, hat sich hingegen noch nicht offiziell beworben. In einer neuen Folge des Medienkompetenz-Magazins "Breaking Media" analysieren bei Moderatorin Gundula Geiginger Corinna Milborn, Info-Direktorin von PULS 4 & PULS 24, und Medienexperte Peter Plaikner die Chancen der Kandidat:innen, die Kritik am Bestellprozess und alles, was sich hinter den Kulissen der entscheidenden Wahl tut.

Außerdem Thema: Wie können Fake News im Netz eingebremst werden und droht Plattformen in Europa am Ende eine Sperre? "Breaking Media" spricht dazu exklusiv mit Vize-EU-Kommissionspräsidentin Henna Virkkunen im Interview.

„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und "Breaking Media" um 23:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN