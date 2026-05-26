  • 26.05.2026, 11:47:33
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Platz 1: willhaben wurde zum 17. Mal als „Great Place to Work®“ ausgezeichnet

willhaben-Team bei der „For All Stars Night“ 2026
Österreich (OTS) - 

  • Erster Platz für Seriensieger willhaben in der Kategorie „Large“ (250 bis 499 MitarbeiterInnen) bei der „For All Stars Night“ 2026 in der Ariana Eventlocation Wien

Seit vielen Jahren darf sich Österreichs größter digitaler Marktplatz regelmäßig über Spitzen-Rankings im Wettbewerb um den vom international renommierten Forschungs- und Beratungsnetzwerk Great Place to Work® vergebenen Titel „Bester Arbeitgeber Österreichs“ freuen. 2026 feierte willhaben dabei neuerlich einen Sieg!

Die festliche „For All Stars Night“ in der Ariana Eventlocation Wien war vergangene Woche Schauplatz der bereits 17. Auszeichnung am Stück für die „willhabingerInnen“ von Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio. willhaben zählt damit in der Kategorie „Large“ auch heuer wieder zu den besten Arbeitgebern des Landes. Wie schon 2018, 2019, 2020, 2021 und 2025 belegte das Unternehmen beim Ranking 2026 als Nummer eins sogar den obersten Platz am Siegespodest.

„Eine der schönsten und höchsten Prämierungen, die man erhalten kann”

Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben: “Unsere neuerliche Auszeichnung als Great Place To Work® ist eine der wohl schönsten und höchsten Prämierungen, die man erhalten kann. Gerade weil es unsere Team-Mitglieder selbst sind, die unsere Kultur durch ihr tägliches Handeln schaffen und sich im Rahmen dieser Befragung Jahr für Jahr somit gegenseitig auszeichnen. Sie entscheiden darüber, ob willhaben neuerlich zu den besten Arbeitgebern des Landes zählen darf. Es bestätigt darüber hinaus auch unsere Anstrengungen, bei willhaben eine Atmosphäre der Möglichkeiten zu schaffen.“

Mercedes Krutz, Chief Human Resources Officer bei willhaben, über den "willhaben-way of working“: „Wir leben in einer enorm druckvollen Zeit, die uns angesichts ständiger Veränderungen, hoher Geschwindigkeit, Effizienzstrebens, KI und mächtiger globaler Player jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Gerade unter diesen Voraussetzungen erkennen wir heute noch deutlicher, wie wichtig unser intensives Investment in einen Great Place To Work war und ist. Dieser Mehrwert einer gesund gewachsenen und starken Kultur ermöglicht es unseren Teams, trotz intensiver Wettbewerbssituationen, von vielen Schultern getragene Spitzenleistungen zu erzielen und gemeinsam so erfolgreich zu sein.“

Rückfragen & Kontakt

Andreas Pucher
PUCHER communications
0699/1303 1518
[email protected]
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