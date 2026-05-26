Sparen wird einfacher: jö bündelt alle Gutscheine in einem einzigen Scan

Wien (OTS) -

Ein Scan genügt und vorab für den Einkauf aktivierte Gutscheine werden beim Bezahlvorgang automatisch berücksichtigt. Was im Alltag nach einer kleinen Veränderung klingt, sorgt an der Kassa ab heute für spürbar mehr Komfort und Tempo. Dahinter steht der jö Bonus Club, der mit 4,7 Millionen Mitgliedern das größte Kundenbindungsprogramm Österreichs ist und sich seit 2019 konsequent weiterentwickelt. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die jö äpp, die laufend an die Bedürfnisse der Nutzer:innen angepasst wird. Die neue Funktion zeigt, wie digitale Lösungen den Einkauf Schritt für Schritt einfacher machen können.

Nie wieder an der Kassa überlegen, welcher Gutschein gerade passt und mehrere Codes nacheinander scannen müssen. Mit der neuen jö Funktion reicht ein einziger Scan, um alle geeigneten und vorab für den jeweiligen Einkauf aktivierten Gutscheine auf einmal einzulösen.

Mit nur einem Scan zum Vorteil

Dann geht es an der Kassa ganz schnell: das Handy aus der Tasche holen, bequem die jö äpp öffnen, mit nur einem Scan die voraktivierten Gutscheine einlösen und sofort profitieren – das ist beim täglichen Einkauf bei den jö Partnern BILLA, BILLA PLUS, BIPA, PENNY, Sutterlüty sowie allen teilnehmenden ADEG-Filialen ab sofort Realität. Was früher mehrere Schritte an der Kassa gebraucht hat, passiert jetzt in Sekunden.

Dafür müssen jö Mitglieder in der App unter „Gutscheine“ im Vorfeld lediglich alle gewünschten Gutscheine aktivieren. Diese werden beim Bezahlvorgang dann automatisch berücksichtigt. Gutscheine, die aktiviert wurden, aber die Anforderungen nicht erfüllen, werden nicht eingelöst und stehen für künftige Einkäufe zur Verfügung.

Wer die Bezahlfunktion jö&GO! eingerichtet hat, kann somit mit einem Scan Ös sammeln, Gutscheine einlösen und im selben Schritt bezahlen. Darüber hinaus lässt sich die Funktion auf Wunsch auch ohne jö äpp, durch Vorzeigen der jö Karte, nutzen.

Einfachheit im Alltag ausschlaggebend

„Das Einlösen aller Gutscheine mit nur einem Scan spart Zeit und macht den Bezahlvorgang an der Kassa so unkompliziert wie nie zuvor“, sagt jö Geschäftsführer Alexander Merklein und betont „Loyalität entscheidet sich heute nicht mehr nur an der Anzahl der Vorteile, sondern an der Einfachheit im Alltag.“

Die neue Funktion ist Ausdruck der laufenden Optimierung der jö äpp, dem Herzstück des Kundenbindungsprogramms, und rückt die Benutzer:innenfreundlichkeit noch stärker in den Mittelpunkt. „Unser Ziel ist es, die jö äpp im Sinne unseres ‚Digital First‘-Ansatzes laufend einfacher, übersichtlicher, verständlicher und intuitiver zu gestalten – für ein maximales Einkaufserlebnis“, erklärt jö Geschäftsführer Nikolai Scheurecker.

Optimiertes App-Erlebnis: weniger Klicks, mehr Übersicht

So wurde mit der neuen Funktion auch die Ansicht in der App optimiert: Die Startseite mit Slider, Partnerleiste und Sammelpässen bleibt bestehen, heißt nun aber „Mein jö“. Die Vorteilsbons heißen ab sofort „Gutscheine“ und sind in der Übersichtsleiste ganz unten angeführt und die Bonuswelt ist in das Menü gewandert.

„Wir haben die jö äpp ‚aufgeräumt‘ und übersichtlicher gestaltet. Es sind kleine Adaptierungen, aber mit großer Wirkung“, erklärt Merklein abschließend.