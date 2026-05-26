  • 26.05.2026, 11:35:33
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Lattella ist Nr. 1 beim Familien-Award Österreich 2026

Die Marke Lattella wurde beim Familien-Award Österreich 2026 mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

Lattella Maracuja Packshot
Wels (OTS) - 

Wenn aus einer Beziehung eine Familie wird, verändern sich schlagartig auch die Konsumgewohnheiten. Neben diversen Einmalanschaffungen landen nun dauerhaft Produkte auf dem Einkaufszettel, von denen frischgebackene Eltern zuvor oft noch gar nichts wussten. Genau in diesem dynamischen Umfeld sind Vertrauen, Qualität und Alltagstauglichkeit besonders entscheidend.


Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 57 Segmente aus der Lebenswelt von Familien untersucht. Dabei standen 207 Marken sowie 108 Anbieter aus Handel und Dienstleistungen im Fokus. Die Bewertung basierte auf Kundenzufriedenheitswerten, die über ein Online-Panel erhoben wurden.


Lattella konnte sich in ihrem Segment klar durchsetzen und überzeugte besonders bei Familien mit hoher Akzeptanz und Zufriedenheit im Alltag.
„Diese Auszeichnung zeigt, dass wir mit Lattella genau die Bedürfnisse von Familien treffen – von Geschmack über Qualität bis hin zur Alltagstauglichkeit“, so Geschäftsführer Josef Braunshofer.


Der Familien-Award gilt als wichtiger Gradmesser für Markenrelevanz im Familienalltag und unterstreicht die starke Position von Lattella im österreichischen Markt.

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