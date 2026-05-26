„Fokus Europa“ über Ungarn in Aufbruchstimmung

Wien (OTS) -

„Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch, beschäftigt sich am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, um 23.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

„Zurück nach Europa“ – Ungarn in Aufbruchsstimmung

Der neue Premierminister Péter Magyar will die Streitereien mit der Europäischen Union beenden. Unter Viktor Orbán wurde Ungarn zum großen Sorgenkind der EU, die Kommission strich im Gegenzug Milliarden-Förderungen für das Land. Genau diese eingefrorenen Gelder will der neue Premier nun in Brüssel abholen und sein Land wieder zu einem verlässlichen Partner machen. ORF-Korrespondent Paul Krisai hat sich in Ungarn angeschaut, wie die Aufarbeitung des Systems Orbán voran geht.

Gast im Studio dazu: Emil Brix, Diplomat und Historiker

„Neuer Partner Indien“ – Freihandel für zwei Milliarden Menschen

Indien ist derzeit die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft weltweit. Von einem Wirtschaftswachstum von rund sieben Prozent können viele Länder nur träumen. Das gesamte Handelsvolumen zwischen Indien und der Europäische Union beträgt derzeit 180 Milliarden Euro. Mit dem neuen Zollabkommen soll sich der gegenseitige Handel in den nächsten Jahren zumindest verdoppeln. Kein Wunder also, dass auch Österreich versucht, die eigenen Handelsbeziehungen auszubauen, rund 160 heimische Firmen sind bereits am bisher schwierigen indischen Markt vertreten. Eva Pöcksteiner hat sich in Indien angesehen, wie realistisch die großen Hoffnungen sind.

Millionenschäden durch Naturgewalt Hagel

Europäische Forscher suchen Frühwarnsysteme für Unwetter. Hagelkörner, fast 20 Zentimeter groß und fast einen halben Kilo schwer, sind nicht mehr die Ausnahme, sondern werden zur Regel. Durch den Klimawandel werden vor allem Norditalien, Teile Frankreichs und Österreichs zum Hotspot schwerster Hagelgewitter. Ein EU-Forschungsprogramm in Wr. Neustadt analysiert die Entstehung des Hagels und arbeitet an Programmen, um die Zerstörungen durch Gewitter zu verringern.