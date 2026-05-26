„Marilyn forever 2“ – eine außergewöhnliche Ausstellung zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe

Graz (OTS) -

Am 1. Juni 2026 hätte Marilyn Monroe ihren 100. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass widmet das Institut AllergoSan der wohl berühmtesten Ikone des 20. Jahrhunderts eine besondere Kunstausstellung: „Marilyn forever 2“ präsentiert 20 Originalporträts der Künstlerin Ulrike Arlati und eröffnet einen neuen Blick auf die legendäre Schauspielerin.

Die Arbeiten zeigen Marilyn Monroe facettenreich, sensibel und technisch vielseitig. Im Mittelpunkt steht die anhaltende Faszination für eine Frau, deren Ausstrahlung und Mythos bis heute Menschen weltweit berühren.

„ Marilyn Monroe war weit mehr als ein Hollywood-Star. Mich interessiert die verletzliche, starke und widersprüchliche Frau hinter dem öffentlichen Bild “, erklärt Künstlerin Ulrike Arlati. „ Mit meinen Arbeiten möchte ich neue Zugänge zu ihrer Persönlichkeit schaffen. “

Die Ausstellung wird am 1. Juni 2026 mit einer Vernissage im Institut AllergoSan in Graz eröffnet und ist anschließend vier Wochen lang für Besucherinnen und Besucher zugänglich.

„ Kunst schafft Verbindung, eröffnet neue Perspektiven und weckt Emotionen. Marilyn Monroe sagte einst: ‚Creativity has got to start with humanity.‘ Genau diese Ausdruckskraft erleben wir auch in den Werken von Ulrike Arlati. Es erfüllt mich mit besonderer Freude, diese Ausstellung zu unterstützen und kulturellen Begegnungen in unserem Haus Raum zu geben “, sagt Prof. Anita Frauwallner, Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts AllergoSan.

Ein besonderes Highlight sind persönliche Führungen mit der Künstlerin Ulrike Arlati. Besucherinnen und Besucher erhalten dabei spannende Einblicke in die Entstehung der Werke sowie in den künstlerischen Zugang zur Ikone Marilyn Monroe.

Führungstermine mit der Künstlerin:

· 10. Juni 2026 | 11:00–12:00 Uhr

· 19. Juni 2026 | 11:00–12:00 Uhr

· 26. Juni 2026 | 11:00–12:00 Uhr

Anmeldung: [email protected], +43 664 513 29 45

Ausstellung „Marilyn forever“:



Institut AllergoSan Pharma GmbH

Gmeinstraße 13, 8055 Graz