  • 26.05.2026, 11:24:32
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Initiative „Glückliche Augenblicke“ wird fortgeführt

Casinos Austria ermöglicht gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe kulturelle Auszeiten für Menschen mit einer Krebserkrankung.

Wien (OTS) - 

Ein Theaterabend oder ein Konzertbesuch ist für Menschen mit einer Krebserkrankung oft keine Selbstverständlichkeit. Genau hier setzt die Initiative „Glückliche Augenblicke“ von Casinos Austria an, die gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe fortgeführt wird. Sie ermöglicht Patient:innen kulturelle Auszeiten und schafft Raum für Momente abseits eines von Behandlungen und Belastungen geprägten Alltags.

Generaldirektor Erwin van Lambaart: „Diese Initiative, die wir gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe und unseren Kooperationspartnern aus Kunst und Kultur ins Leben gerufen haben, steht für etwas, das uns sehr wichtig ist: Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam für Österreich und seine Menschen etwas zu bewegen. Kooperationen wie diese zeigen, wie wir unseren gesellschaftlichen Auftrag verstehen. Bei einer Krebserkrankung sind die Herausforderungen immens. Wenn wir mithelfen können, kleine Auszeiten zu schaffen, tun wir das sehr gerne.“

Im Rahmen der Initiative stellt Casinos Austria über bestehende Partnerschaften Kartenkontingente für Kulturveranstaltungen zur Verfügung. Dazu zählen Einladungen in das Burgtheater, zu den Bregenzer Festspielen oder zu Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien. Die Vergabe erfolgt über die Österreichische Krebshilfe an von ihr betreute Patient:innen – insbesondere an Menschen, für die krankheitsbedingte Belastungen auch finanziell spürbar sind. Im Mittelpunkt steht dabei die Möglichkeit, für einige Stunden Abstand vom Alltag zu gewinnen. Solche Auszeiten können entlasten und Raum für andere Eindrücke schaffen.

Seit beinah 60 Jahren engagiert sich Casinos Austria aus Überzeugung für gesellschaftspolitisch relevante Anliegen in und für Österreich. Die langjährige Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe – unter anderem im Rahmen der Initiativen „Pink Ribbon“ und „Loose Tie“ – zeigt die unterschiedlichen Formen dieses Engagements, das von finanzieller Unterstützung über die Sensibilisierung dieser wichtigen Gesundheitsthemen bis zur konkreten Ermöglichung kultureller Teilhabe reicht.

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