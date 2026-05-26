  • 26.05.2026, 11:20:02
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Grüne Wien: Heute Auftakt zur „Lobau“-Milliardenshow auf Mariahilfer Straße

Leonore Gewessler, Judith Pühringer und Peter Kraus laden ab 16 Uhr als Moderator:innen zur Lobau-„Milliardenshow“ – Information & Unterhaltung nach dem Vorbild der Millionenshow.

Wien (OTS) - 

„ÖVP, SPÖ und NEOS kürzen am Rücken der Menschen – aber für eine Autobahn mitten durch den Nationalpark gibt es Geld ohne Ende. Das bedeutet für die kommende Generationen: Kaputte Natur und Schulden. Wir Grüne kämpfen gegen diese Naturzerstörung und für mehr Gerechtigkeit“, sagt Bundessprecherin Leonore Gewessler anlässlich der heute startenden „Milliardenshow“, mit der die Wiener Grünen auf das drohende Milliardengrab in der Lobau aufmerksam machen. „6 Milliarden Euro sollen in der Lobau für eine Autobahn vergraben werden, während Öffis verteuert, Schulen nicht saniert werden und die Menschen in Wien immer mehr unter Druck kommen. Mit der Milliardenshow wollen wir uns mit den Wiener:innen über diese historische Fehlentscheidung in einem unterhaltsamen Rahmen austauschen“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, die beim heutigen Auftakt gemeinsam mit Gewessler als Showmaster:innen fungieren.

„Milliardenshow“ als augenzwinkernde Einladung

Die „Milliardenshow“ markiert den Auftakt zur zweiten Phase der Kampagne „Lobau oder Tunnel – auf welcher Seite stehst du?“ (www.lobauodertunnel.at). Nach Plakaten und Online-Aktivitäten startet nun das Showformat nach dem Vorbild der bekannten Millionenshow. Wofür könnten 6 Milliarden Euro sinnvoller eingesetzt werden? Was bedeutet der Name „Lobau” ursprünglich? Wofür nutzt Wien das Grundwasser der Lobau? – Diese und andere Fragen können interessierte Passant:innen beantworten. Für die „Kandidat:innen“ gibt es unter anderem Merchandise-Artikel aus der „NOBAU“-Kollektion zu gewinnen. „Lobau oder Tunnel – diese Frage geht uns alle an. In Gesprächen hören wir oft, dass die Menschen nicht verstehen, warum es Milliarden für Autobahn unter ein Naturschutzgebiet gibt, aber für günstige Öffis und Familien das Geld fehlt. Mit der Milliardenshow wollen wir alle Wiener:innen einladen, sich bei diesem wichtigen Thema einzubringen und Stellung zu beziehen“, so die Grünen abschließend.

AUFTAKT zur Milliardenshow: Dienstag, 26. Mai, ab 16:00 Uhr am Bundesländerplatz auf der Mariahilfer Straße – mit Leonore Gewessler, Judith Pühringer und Peter Kraus.

Die nächsten „Milliardenshow“-Termine (mit Abgeordneten der Wiener Grünen als Moderator:innen):
Do. 28.5. – 16:00 Uhr – Sigmund Freud Park
Di. 2.6. – 16:00 Uhr – Bhf. Wien Mitte
Fr. 5.6. – 15:00 Uhr – Mariahilfer Str. / Theobaldg.
Sa. 6.6. – 10:00 Uhr – Yppenplatz
Di. 9.6. – 16:00 Uhr – Schwedenplatz
Do. 11.6. – 16:00 Uhr – Seestadt, Seepark
Di. 16.6. – 17:00 Uhr – Donaukanal, Aspernbrücke
Do. 18.6. – 17:00 Uhr – Karlsplatz beim Brunnen

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