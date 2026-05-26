Dunapack Packaging eröffnet neues Hochregallager in Strasswalchen

Strasswalchen (OTS) -

In das Zukunftsprojekt investierte das Unternehmen 12,1 Millionen Euro. Die Anlage soll die Automatisierung und Effizienz am Standort deutlich steigern.

Eröffnet wurde die Anlage gemeinsam mit Bürgermeisterin Tanja Kreer, Prinzhorn-CEO Gerald Prinzhorn, Chairman von Dunapack Packaging Max Hölbl und den beteiligten Projektpartnern.

Für Kundinnen und Kunden bedeutet das neue Zwischenlager vor allem mehr Versorgungssicherheit, kürzere Reaktionszeiten und eine konstant hohe Produktqualität. Durch die automatisierten Abläufe können Aufträge verlässlicher abgewickelt, Produktionsspitzen besser bewältigt und individuelle Anforderungen noch flexibler umgesetzt werden.

Gerald Prinzhorn, CEO der Prinzhorn Gruppe, betonte die strategische Bedeutung des Projekts: „ Mit dem WIP-Lager in Strasswalchen stärken wir unsere Leistungsfähigkeit und investieren gezielt in Zukunftssicherheit. Moderne Technologien helfen uns, Qualität zu sichern, Prozesse nachhaltiger zu gestalten und den Nutzen für unsere Kunden weiter zu erhöhen. “

Im Mittelpunkt stehen mehr Flexibilität in der Produktion, bessere Serviceleistungen, hohe Qualität durch weniger Ausschuss sowie ein weiterer Schritt in Richtung Sustainability: Durch effizientere Abläufe, einen ressourcenschonenden Materialeinsatz und einen energiesparenden Betrieb trägt die neue Anlage zu nachhaltigeren Prozessen am Standort bei.

DI Horst Santner, Geschäftsführer von Dunapack Packaging Strasswalchen, verwies auf die technischen Eckdaten: „ Das Zwischenlager arbeitet vollautomatisch, misst 55 mal 20 Meter und verfügt über neun Ebenen. Moderne Regalbediengeräte und intelligente Software ermöglichen einen energiesparenden Betrieb sowie schnelle Ein- und Auslagerungen. Zudem wurden Brandschutz und Arbeitssicherheit besonders berücksichtigt. “

Zugleich verringert die Anlage manuelle Eingriffe, erhöht die Arbeitssicherheit und entlastet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im laufenden Betrieb.

In 33 Monaten entstand eine automatisierte Lagerkapazität von rund 1,2 Millionen Quadratmetern Wellpappe – das entspricht etwa 170 Fußballfeldern. Damit zählt das Projekt zu den größten Automatisierungsschritten in Logistik und Produktion am Standort.

Betriebsleiter Christoph Ludorff hob die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern hervor: „Zum Erfolg beigetragen haben vor allem die enge Kooperation mit Hörmann Logistics für Hochregallager und Fördertechnik sowie mit Van den Bos für Logistik- und Förderlösungen. Ihr Know-how war über die gesamte Projektlaufzeit hinweg entscheidend.“

Dunapack Packaging:

Dunapack Packaging ist Teil der österreichischen Prinzhorn-Gruppe und spezialisiert auf die Herstellung von Wellpappverpackungen, die in hoher Qualität hauptsächlich aus recyceltem Papier gefertigt werden. Mit 5.900 Mitarbeitenden in 12 Ländern und 24 Werken ist Dunapack Packaging stark in Mittel- und Osteuropa vertreten und bietet seinen Kunden innovative, wettbewerbsfähige Verpackungslösungen auf höchstem Qualitätsniveau. Die Prinzhorn Group verbindet modernen Fortschritt mit langjähriger Tradition und verfolgt eine klare Zukunftsvision. Dabei steht „lebendige Kreislaufwirtschaft“ im Mittelpunkt, getragen von den zentralen Werten „Menschen“, „Leistung“ und „Verantwortung“. www.dunapack-packaging.com