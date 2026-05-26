ORF-Premiere für „True Stories: Don’t Date Brandon“ am 28. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die Lügen eines scheinbar perfekten Mannes und der Kampf und die Solidarität zweier Frauen, die sich geweigert haben, zu schweigen: „Don’t Date Brandon“ heißt es, wenn ORF 1 und ORF ON am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, ab 20.15 Uhr wieder „True Stories“ erzählen. Die dreiteilige Dokuserie basiert auf dem Podcast zweier Ex-Frauen, in dem sie vor ihrem einstigen Traummann warnen, der sich als betrügerischer, gefährlicher Stalker mit dunklen Geheimnissen entpuppt und vor nichts zurückschreckt.

Folge 1 „Wen zum Teufel habe ich geheiratet?“ (20.15 Uhr)

Via Online-Dating lernt Amber Rasmussen den charmanten Brandon Johnson kennen. Hals über Kopf verliebt sie sich in den netten, fürsorglichen Mann, heiratet ihn vom Fleck und zieht zu ihm nach Seattle. Nach einer Reihe seltsamer Vorfälle verwandelt sich ihre Liebe in Misstrauen. Nur eine Person kann Amber helfen, die Wahrheit aufzudecken: Brandons Ex-Frau Athena.

Folge 2 „Meer der Lügen“ (21.05 Uhr)

Amber und Athena beschließen, einen Podcast zu starten, in dem sie ihre Geschichte erzählen, um Frauen vor ihrem betrügerischen Ex-Mann zu warnen. Brandon will sie jedoch vor Gericht zum Schweigen bringen. Bei den Nachforschungen nach seinen finanziellen Möglichkeiten entdecken Amber und Athena, dass Brandon von seinem Arbeitgeber wegen Unterschlagung von 400.000 Dollar gesucht wird.

Folge 3 „Außer Kontrolle“ (22.00 Uhr)

Als Amber und Athena herausfinden, dass Brandon mit Rachel wieder eine neue Freundin hat, warnen sie sie vor dem Betrüger. Nachdem sie Ambers Podcast gehört hat, stellt sie Brandon zur Rede. Doch dieser dreht den Spieß um und stellt seine Ex-Freundinnen als eifersüchtige Stalkerinnen dar. Als Rachel mit ihm Schluss macht, eskaliert die Situation, wobei Brandon vor nichts zurückschreckt.