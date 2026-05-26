Czernohorszky: Sommerliches Wetter brachte 50 Prozent mehr Bade-Gäste als im Vorjahr

Wien (OTS) -

Das frühsommerliche Pfingstwochenende bescherte den Wiener Freibädern ein dickes Gäste-Plus: Allein am Pfingstmontag verzeichneten die Wiener Bäder 44.384 Badegäste; insgesamt strömten in der Kalenderwoche 21 (18. bis 24. Mai) fast 115.000 Menschen in die 38 städtischen Bäderstandorte, das ist ein Zuwachs von über 37.000 im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Den größten Andrang verbuchte das Gänsehäufel mit fast 8.000 Besucherinnen und Besuchern allein am Pfingstmontag.

„Der große Zustrom auf unsere Bäder ist ein weiterer Beweis für ihre große Beliebtheit, aber auch ihre soziale Bedeutung. Gerade in Zeiten des Klimawandels und heißer Sommer sind sie wichtige Hitzeschutz-Partner und Orte, an denen alle Menschen kostengünstig Abkühlung und Erholung finden. Deshalb arbeiten wir weiterhin konsequent am Erhalt unserer Bäder“, sagt Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Im Juni: Fastlane im Gänsehäufel und längere Öffnungszeiten im Strandbad Alte Donau

Der Badesommer 2026 bringt einige Neuerungen, darunter die 1-Monatskarte für besonders flexibles Schwimmvergnügen, die seit dem Saisonstart am 2. Mai erhältlich ist. Im Juni starten außerdem zwei weitere Angebote: Im Gänsehäufel geht in Bälde ein elektronisches Check-in für Inhaber*innen von Dauer- oder Onlinekarten für einen noch schnelleren Zutritt in Betrieb. Auch im Juni testen die Wiener Bäder erstmals verlängerte Öffnungszeiten im Freibad: Von 20. Juni bis 2. August ist im Strandbad Alte Donau bei Schönwetter erst um 20.30 Uhr Badeschluss. Der Kassenschluss wird ebenfalls um eine Stunde verlängert. Diesem Testbetrieb folgt eine Evaluierung der MA 44, die als Grundlage für weitere Überlegungen zur Ausdehnung der Öffnungszeiten dienen wird.Mehr Plätze bei Sommerschwimmkursen

Mehr Plätze bei Sommerschwimmkursen

Auch die beliebten Sommerschwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind heuer wieder im Angebot. In jeweils 10-tägigen Intensivschwimmkursen mit maximal 6 Teilnehmer*innen pro Kurs können die wichtigsten Schwimmkenntnisse erlernt werden. Die Anzahl der Kursplätze konnte weiter erhöht werden. Insgesamt stehen in 4 Bädern 192 Kurse mit 1.152 Kursplätzen zur Verfügung. Die Kurse finden jeweils 2 Wochen von Montag bis Freitag an folgenden Standorten Amalienbad (nur für Jugendliche und Erwachsene), Simmering, Floridsdorf, Großfeldsiedlung und Donaustadt statt. Der Kursbeitrag beträgt EUR 130,- für 10 Einheiten. Die Anmeldung ist online ab 1. Juni 2026 ab 8 Uhr möglich.

Zusätzlich findet auch heuer die Aktion „Wasserspaß“ in den Bäderstandorten Simmering, Großfeldsiedlung und Donaustadt statt. Bei der Aktion handelt es sich um einen einwöchigen Wassergewöhnungskurs um 16 Uhr. Den Begleitpersonen werden verschiedene Anwendungstechniken der spielerischen Wassergewöhnung vermittelt, welche diese mit ihren Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren bei hinkünftigen Badebesuchen umsetzen können bzw. sollen. Insgesamt werden hier 16 Kurse mit 128 Kursplätzen angeboten. Der Preis für diesen Kurs beträgt EUR 65,-- für 5 Einheiten, die Anmeldung ist ebenfalls ab 1. Juni möglich.

Kurs-Angebot der Wiener Bäder: https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder-kurse-angebote

Alle Angebot der Badesaison 2026: https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder